زيلينسكي: لن أوقع على اتفاق ضعيف يؤدي فقط لإطالة أمد الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب موجه للأمة، الأربعاء، إن أوكرانيا تريد نهاية للحرب لكن ليس بأي ثمن، مضيفاً أنه لن يوقع على اتفاق سلام "ضعيف" لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع.وذكر زيلينسكي، في الخطاب الذي ألقاه من مكتبه، إن الأوكرانيين منهكون من الحرب المستعرة لقرابة 4 سنوات، وهي مدة أطول من الاحتلال الألماني للعديد من المدن الأوكرانية خلال الحرب العالمية الثانية، مردفاً أنه "رغم ذلك فهم يرفضون الاستسلام".وتساءل زيلينسكي، في خطابه الذي استمر 21 دقيقة، قبيل منتصف الليل: "ماذا تريد أوكرانيا؟ السلام؟ نعم. بأي ثمن؟ لا، نحن نريد نهاية للحرب، ولكن ليس نهاية أوكرانيا".وتساءل الرئيس الأوكراني أيضاً: "هل نحن متعبون؟ نعم للغاية. هل هذا يعني أننا مستعدون للاستسلام؟ من يعتقد ذلك فهو مخطئ تماماً".

وتابع: "أي توقيع على اتفاقات ضعيفة سيؤدي فقط إلى تأجيج الحرب. سيُوضع توقيعي على اتفاق قوي. وهذا بالضبط ما يدور حوله كل اجتماع، وكل اتصال هاتفي، وكل قرار الآن... لضمان سلام راسخ للجميع، لا ليوم أو أسبوع أو شهرين، بل سلامٍ يدوم لسنوات".

وقال الرئيس الأوكراني إن "الجهود الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة على مدى أسابيع، بما في ذلك محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا قبل أيام نتج عنها اتفاق سلام شبه جاهز".

وأكمل قائلاً: "اتفاق السلام جاهز بنسبة 90%، ولم يتبق سوى 10%. هذه النسبة المتبقية هي التي ستحدد مصير السلام، ومصير أوكرانيا وأوروبا، وكيف سيعيش الناس".



