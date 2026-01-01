تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الخميس
وبحسب الأرصاد الجوية، تكون الهطولات المطرية غزيرة على فترات، خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت، وقد تترافق بالرعد وتساقط حبات البرد، الأمر الذي يرفع من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، مؤكدة ضرورة أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.
وأشارت الأرصاد إلى أنه خلال ساعات الليل تمتد الهطولات المطرية إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية قد تصل سرعتها إلى 50–60 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية وتدني مدى الرؤية الأفقية، قبل أن تتحول الرياح ليلاً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
