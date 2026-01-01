تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الخميس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر اليوم الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول إلى غائمة، مع هطول أمطار تبدأ في ساعات الصباح من شمال المملكة وتمتد تدريجياً خلال ساعات ما بعد الظهر إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية.



وبحسب الأرصاد الجوية، تكون الهطولات المطرية غزيرة على فترات، خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت، وقد تترافق بالرعد وتساقط حبات البرد، الأمر الذي يرفع من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، مؤكدة ضرورة أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.



وأشارت الأرصاد إلى أنه خلال ساعات الليل تمتد الهطولات المطرية إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية قد تصل سرعتها إلى 50–60 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية وتدني مدى الرؤية الأفقية، قبل أن تتحول الرياح ليلاً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.