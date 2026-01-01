  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط في فنزويلا

2026-01-01 01:06:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على أربع شركات قالت إنها تعمل في قطاع النفط الفنزويلي، إضافة إلى ناقلات نفط مرتبطة بها، في وقت تزيد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ضغوطها على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على متداولين للنفط ضالعين في التهرب من العقوبات لصالح حكومة مادورو.
وشملت العقوبات أربع سفن اتهمت وزارة الخزانة بعضها بأنها جزء مما يُعرف باسم أسطول الظل.
وأضافت الوزارة "تشير إجراءات اليوم إلى أن المشاركين في تجارة النفط الفنزويلية ما زالوا يواجهون مخاطر كبيرة تتعلق بالعقوبات".

MENAFN01012026000208011052ID1110544945

