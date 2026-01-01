403
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط في فنزويلا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على أربع شركات قالت إنها تعمل في قطاع النفط الفنزويلي، إضافة إلى ناقلات نفط مرتبطة بها، في وقت تزيد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ضغوطها على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على متداولين للنفط ضالعين في التهرب من العقوبات لصالح حكومة مادورو.
وشملت العقوبات أربع سفن اتهمت وزارة الخزانة بعضها بأنها جزء مما يُعرف باسم أسطول الظل.
وأضافت الوزارة "تشير إجراءات اليوم إلى أن المشاركين في تجارة النفط الفنزويلية ما زالوا يواجهون مخاطر كبيرة تتعلق بالعقوبات".
