مساعدة بايدن: ترامب يكنّ الاحترام لبوتين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت تارا ريد مساعدة جو بايدن السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يكنّ الاحترام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشعر تجاهه بنوع من الخشية.
وصرحت ريد، التي تعمل حاليا في قناة RT، لوكالة "نوفوستي": "أعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب شخص متقلّب للغاية. يبدو لي أنه يحترم الثقافة الروسية، والأهم من ذلك، أنه يكن احتراما عميقا لفلاديمير بوتين بل ويخشى منه قليلا. فترامب لا يخشى كثيرين".
