مساعدة بايدن: ترامب يكنّ الاحترام لبوتين

2026-01-01 01:06:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت تارا ريد مساعدة جو بايدن السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يكنّ الاحترام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشعر تجاهه بنوع من الخشية.

وصرحت ريد، التي تعمل حاليا في قناة RT، لوكالة "نوفوستي": "أعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب شخص متقلّب للغاية. يبدو لي أنه يحترم الثقافة الروسية، والأهم من ذلك، أنه يكن احتراما عميقا لفلاديمير بوتين بل ويخشى منه قليلا. فترامب لا يخشى كثيرين".

