روسيا.. تحديد سقف العمالة الأجنبية في مشاريع البناء بـ50 بالمئة

بدأ في عدد من مناطق روسيا اعتبارا من اليوم العمل بقرار تحديد سقف العمالة الأجنبية بنسبة 50% من إجمالي العاملين في مشاريع البناء والإنشاءات.

وأوضح أنطون غلوشكوف رئيس "الاتحاد الوطني لشركات البناء" أن هذا التغيير قد لا يؤثر بشكل كبير على قطاع البناء خلال عام 2026، نظرا لأن معظم العمالة الأجنبية تأتي من أوزبكستان وطاجيكستان، ويحصلون على تصاريح عمل ولا يخضعون لنظام الحصص.

وحذر غلوشكوف من أن التقييد التدريجي لنسبة العمالة الأجنبية قد يحدث صعوبات لشركات البناء على المدى القصير والمتوسط، خصوصا في الوظائف منخفضة التأهيل التي يصعب سد شغورها محليا كما قد يعيق النظام الجديد خطط استقطاب عمال من دول مثل الهند، إذا استمرت الحكومة في خفض الحصص في السنوات القادمة.

وأشار إلى أن متوسط نسبة المهاجرين في قطاع البناء حاليا يتراوح بين 13% و15%، وأن شركات البناء ما زالت تعتمد على العمالة الأجنبية لسدّ النقص في الأيدي العاملة.