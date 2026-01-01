  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الصومال تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

2026-01-01 01:06:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتولى الصومال رسميًا اليوم الخميس رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر تشرين كانون الثاني الحالي، خلفًا لسلوفانيا.


ويعقد مندوب الصومال الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤتمرًا صحفيًا يوم غد الجمعة، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم ذاته.


ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة العضوية تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي بالإضافة إلى الصومال: الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والبحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا ولاتفيا وكولومبيا.


ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأخير غير فعال.

