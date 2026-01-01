  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأرصاد الجوية: بدء تأثر الاردن بالمنخفض الجوي

2026-01-01 01:06:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية، صباح اليوم الخميس، إن مع بدء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي؛ بدأت هطولات مطرية خفيفة إلى متوسطة الشدة في أجزاء من محافظة اربد وكذلك في الأغوار الشمالية.
وتابعت أنه يتوقع خلال الفترة القليلة القادمة ان تزداد شدة الهطولات في المناطق الشمالية ويرافقها حدوث العواصف الرعدية وهطول حبات البرد، وطلبت من المواطنين أخذ الحيطة والحذر.

