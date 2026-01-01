الأرصاد الجوية: بدء تأثر الاردن بالمنخفض الجوي

403
الأرصاد الجوية: بدء تأثر الاردن بالمنخفض الجوي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية، صباح اليوم الخميس، إن مع بدء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي؛ بدأت هطولات مطرية خفيفة إلى متوسطة الشدة في أجزاء من محافظة اربد وكذلك في الأغوار الشمالية.
وتابعت أنه يتوقع خلال الفترة القليلة القادمة ان تزداد شدة الهطولات في المناطق الشمالية ويرافقها حدوث العواصف الرعدية وهطول حبات البرد، وطلبت من المواطنين أخذ الحيطة والحذر.
