أوّل دولة في العالم استقبلت العام الجديد - فيديو

أوّل دولة في العالم استقبلت العام الجديد - فيديو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت نيوزيلندا عام 2026 بعروض مبهرة من الألعاب النارية، أبرزها في برج ((سكاي تاور)) بمدينة أوكلاند، حيث ترافقت مع عروض ضوئية جذبت آلاف السكان والسياح.
كما أُقيمت حفلات موسيقية وعروض فنية في الواجهات البحرية والساحات العامة، فيما شهدت العاصمة ويلينغتون ومدن أخرى مثل كرايستشيرش ودنيدن احتفالات شعبية ومهرجانات في الهواء الطلق.
لبنان 24
