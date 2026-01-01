  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أوّل دولة في العالم استقبلت العام الجديد - فيديو

2026-01-01 01:06:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت نيوزيلندا عام 2026 بعروض مبهرة من الألعاب النارية، أبرزها في برج ((سكاي تاور)) بمدينة أوكلاند، حيث ترافقت مع عروض ضوئية جذبت آلاف السكان والسياح.


كما أُقيمت حفلات موسيقية وعروض فنية في الواجهات البحرية والساحات العامة، فيما شهدت العاصمة ويلينغتون ومدن أخرى مثل كرايستشيرش ودنيدن احتفالات شعبية ومهرجانات في الهواء الطلق.

لبنان 24

