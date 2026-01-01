من بكين إلى تايمز سكوير.. شاهد كيف استقبلت عواصم العالم عام 2026

من بكين إلى تايمز سكوير.. شاهد كيف استقبلت عواصم العالم عام 2026
وكانت جزيرة كيريباتي أول من استقبل العام الجديد، تلتها جزر تشاتام ثم نيوزيلندا، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء أوكلاند من برج ((سكاي تاور)).
وفي أستراليا، شهدت سيدني عروضاً مبهرة فوق جسر الميناء ودار الأوبرا وسط حضور جماهيري كبير وإجراءات أمنية مشددة. كما احتفلت مدن آسيوية عدة مثل بانكوك وسول وتايبيه بعروض ضوئية وألعاب نارية، فيما توزعت الاحتفالات في أوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا عبر مهرجانات وتجمعات شعبية.
وشهد سور الصين العظيم، وكولومبو، ومانيلا، ومومباي احتفالات مماثلة، بينما تتجه الأنظار لاحقاً إلى نيويورك مع هبوط كرة ((تايمز سكوير)) إيذاناً ببدء العام الجديد في نصف الكرة الغربي.
24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment