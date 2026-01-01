من بكين إلى تايمز سكوير.. شاهد كيف استقبلت عواصم العالم عام 2026

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت دول العالم عام 2026 باحتفالات واسعة بدأت من المحيط الهادئ وامتدت تدريجياً إلى مختلف القارات، في أجواء من البهجة والأمل.



وكانت جزيرة كيريباتي أول من استقبل العام الجديد، تلتها جزر تشاتام ثم نيوزيلندا، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء أوكلاند من برج ((سكاي تاور)).



وفي أستراليا، شهدت سيدني عروضاً مبهرة فوق جسر الميناء ودار الأوبرا وسط حضور جماهيري كبير وإجراءات أمنية مشددة. كما احتفلت مدن آسيوية عدة مثل بانكوك وسول وتايبيه بعروض ضوئية وألعاب نارية، فيما توزعت الاحتفالات في أوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا عبر مهرجانات وتجمعات شعبية.



وشهد سور الصين العظيم، وكولومبو، ومانيلا، ومومباي احتفالات مماثلة، بينما تتجه الأنظار لاحقاً إلى نيويورك مع هبوط كرة ((تايمز سكوير)) إيذاناً ببدء العام الجديد في نصف الكرة الغربي.









































24