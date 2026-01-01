  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
من بكين إلى تايمز سكوير.. شاهد كيف استقبلت عواصم العالم عام 2026

من بكين إلى تايمز سكوير.. شاهد كيف استقبلت عواصم العالم عام 2026

2026-01-01 01:06:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت دول العالم عام 2026 باحتفالات واسعة بدأت من المحيط الهادئ وامتدت تدريجياً إلى مختلف القارات، في أجواء من البهجة والأمل.


وكانت جزيرة كيريباتي أول من استقبل العام الجديد، تلتها جزر تشاتام ثم نيوزيلندا، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء أوكلاند من برج ((سكاي تاور)).


وفي أستراليا، شهدت سيدني عروضاً مبهرة فوق جسر الميناء ودار الأوبرا وسط حضور جماهيري كبير وإجراءات أمنية مشددة. كما احتفلت مدن آسيوية عدة مثل بانكوك وسول وتايبيه بعروض ضوئية وألعاب نارية، فيما توزعت الاحتفالات في أوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا عبر مهرجانات وتجمعات شعبية.


وشهد سور الصين العظيم، وكولومبو، ومانيلا، ومومباي احتفالات مماثلة، بينما تتجه الأنظار لاحقاً إلى نيويورك مع هبوط كرة ((تايمز سكوير)) إيذاناً ببدء العام الجديد في نصف الكرة الغربي.
















24

MENAFN01012026000208011052ID1110544939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث