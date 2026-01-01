  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
صحيفة: ترمب يدعم نتنياهو في التحرك ضد حزب الله

2026-01-01 01:06:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعمه لأي تحرك عسكري ضد حزب الله، في حال فشل الجيش اللبناني في نزع سلاح التنظيم.
ونقلت الصحيفة، عن مصدرين مطلعين على تفاصيل اللقاء الذي جمع ترامب و نتنياهو في منتجع مار-إيه-لاغو بولاية فلوريدا أن الرئيس الأمريكي منح رئيس الحكومة الإسرائيلية“ضوءاً أخضر” للتحرك إذا رأت إسرائيل أن العمل العسكري بات ضرورياً، وشدد على أنه يريد نزع سلاح حزب الله.

