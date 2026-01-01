  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فيديو صادم يوثق غدر شباب بصديقهم برميه من الطابق الثالث في العراق

فيديو صادم يوثق غدر شباب بصديقهم برميه من الطابق الثالث في العراق

2026-01-01 01:06:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الأجهزة الأمنية في أربيل، يوم الأربعاء، تفاصيل مقتل شاب داخل أحد المجمعات السكنية بمنطقة القرية اللبنانية.


وذكرت مديرية أسايش أربيل أن الشاب نايف فاضل نايف تعرّض لاعتداء من قبل اثنين من أصدقائه، ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصاباته أثناء نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في 27 ديسمبر 2025.


وأضافت المديرية أن التحقيقات بدأت فوراً، وتم القبض على المتهم الرئيسي بموجب أمر قضائي، فيما فرّ المتهم الآخر خارج إقليم كردستان وصدر بحقه أمر قبض، مؤكدة استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

2

MENAFN01012026000208011052ID1110544936

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث