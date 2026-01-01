فيديو صادم يوثق غدر شباب بصديقهم برميه من الطابق الثالث في العراق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الأجهزة الأمنية في أربيل، يوم الأربعاء، تفاصيل مقتل شاب داخل أحد المجمعات السكنية بمنطقة القرية اللبنانية.



وذكرت مديرية أسايش أربيل أن الشاب نايف فاضل نايف تعرّض لاعتداء من قبل اثنين من أصدقائه، ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصاباته أثناء نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في 27 ديسمبر 2025.



وأضافت المديرية أن التحقيقات بدأت فوراً، وتم القبض على المتهم الرئيسي بموجب أمر قضائي، فيما فرّ المتهم الآخر خارج إقليم كردستان وصدر بحقه أمر قبض، مؤكدة استمرار التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

2