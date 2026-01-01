تفاصيل ومسار مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا

خبرني - اختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، بعد مرحلة أولى شهدت تنافسًا قويًا وحسابات معقدة حتى الجولات الأخيرة.

تقام النسخة الحالية من البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، وهي المرة الرابعة التي يعتمد فيها هذا النظام، حيث تم توزيع المنتخبات على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق. ويتأهل إلى دور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وشهد دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا تألقًا لافتًا لمنتخبي نيجيريا والجزائر، اللذين كانا الوحيدين القادرين على تحقيق الفوز في جميع مبارياتهما الثلاث، محققين العلامة الكاملة.

وفي المقابل، خطف منتخب تنزانيا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي كأفضل منتخب ثالث بعدما جمع نقطتين فقط، في رقم يُعد الأقل في تاريخ البطولة لمنتخب يبلغ هذا الدور. كما سجل منتخب موزمبيق حضوره التاريخي في دور الـ16 لأول مرة خلال مشاركته السادسة في البطولة، بعد فوزه اللافت على الغابون في إنجاز غير مسبوق.

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب ومالي.

المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وتنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين.

المجموعة الخامسة: الجزائر وبوركينا فاسو والسودان.

المجموعة السادسة: الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق.

وبعد اكتمال عقد المتأهلين، تحددت مواجهات دور الـ16 التي ترسم ملامح الطريق نحو المباراة النهائية، حيث تم تقسيم المباريات على مسارين متوازيين حتى النهائي.

مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا كالتالي:

المسار الأول

السبت 3 يناير (كانون الثاني): مالي--:--تونس

السبت 3 يناير (كانون الثاني): السنغال--:--السودان

الإثنين 5 يناير (كانون الثاني): مصر--:--بنين

الثلاثاء 6 يناير (كانون الثاني): كوت ديفوار--:--بوركينا فاسو

المسار الثاني

الأحد 4 يناير (كانون الثاني): جنوب إفريقيا--:--الكاميرون

الأحد 4 يناير (كانون الثاني): المغرب--:--تنزانيا

الإثنين 5 يناير (كانون الثاني): نيجيريا--:--موزمبيق

الثلاثاء 6 يناير (كانون الثاني): الجزائر--:--الكونغو الديمقراطية