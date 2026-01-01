تفاصيل ومسار مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا

تفاصيل ومسار مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا
خبرني - اختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، بعد مرحلة أولى شهدت تنافسًا قويًا وحسابات معقدة حتى الجولات الأخيرة.
تقام النسخة الحالية من البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، وهي المرة الرابعة التي يعتمد فيها هذا النظام، حيث تم توزيع المنتخبات على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق. ويتأهل إلى دور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
وشهد دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا تألقًا لافتًا لمنتخبي نيجيريا والجزائر، اللذين كانا الوحيدين القادرين على تحقيق الفوز في جميع مبارياتهما الثلاث، محققين العلامة الكاملة.
وفي المقابل، خطف منتخب تنزانيا بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي كأفضل منتخب ثالث بعدما جمع نقطتين فقط، في رقم يُعد الأقل في تاريخ البطولة لمنتخب يبلغ هذا الدور. كما سجل منتخب موزمبيق حضوره التاريخي في دور الـ16 لأول مرة خلال مشاركته السادسة في البطولة، بعد فوزه اللافت على الغابون في إنجاز غير مسبوق.
وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب ومالي.
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا.
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وتنزانيا.
المجموعة الرابعة: السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين.
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوركينا فاسو والسودان.
المجموعة السادسة: الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق.
وبعد اكتمال عقد المتأهلين، تحددت مواجهات دور الـ16 التي ترسم ملامح الطريق نحو المباراة النهائية، حيث تم تقسيم المباريات على مسارين متوازيين حتى النهائي.
مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا كالتالي:
المسار الأول
السبت 3 يناير (كانون الثاني): مالي--:--تونس
السبت 3 يناير (كانون الثاني): السنغال--:--السودان
الإثنين 5 يناير (كانون الثاني): مصر--:--بنين
الثلاثاء 6 يناير (كانون الثاني): كوت ديفوار--:--بوركينا فاسو
المسار الثاني
الأحد 4 يناير (كانون الثاني): جنوب إفريقيا--:--الكاميرون
الأحد 4 يناير (كانون الثاني): المغرب--:--تنزانيا
الإثنين 5 يناير (كانون الثاني): نيجيريا--:--موزمبيق
الثلاثاء 6 يناير (كانون الثاني): الجزائر--:--الكونغو الديمقراطية
