مودريتش: مورينيو أبكى كريستيانو في غرفة الملابس

مودريتش: مورينيو أبكى كريستيانو في غرفة الملابس
خبرني - كشف الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ميلان واللاعب السابق لنادي ريال مدريد، عن أن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، جعل كريستيانو رونالدو يبكي خلال فترة تدريبه للفريق "الملكي" بسبب عدم ملاحقة لاعباً منافساً وعدم القيام بالدفاع مع باقي الفريق.
قال مودريتش خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة كوريري ديلا سيرا إن مورينيو كان من أكثر المدربين شدّة وفي إحدى المرات "رأيته جعل كريستيانو رونالدو يبكي في غرفة خلع الملابس -وهو الذي يبذل أقصى ما لديه في الملعب- لأنه في مرة من المرات لم يلاحق ظهير الخصم. مورينيو مباشر للغاية مع اللاعبين ولكنه صادق".
وأضاف لاعب الوسط الكرواتي: "كان يعامل سيرجيو راموس وأحد اللاعبين المنضمين حديثاً للفريق نفس المعاملة، إذا كان هناك شيء يجب أن يخبرك به لأخبرك به. ماكسيميليان أليغري نفس الأمر، يقول لك في وجهك ما هو جيد وما هو سيء. الصدق أمر أساسي".
وأوضح مودريتش أن مورينيو بالنسبة له "استثنائي سواء كمدرب أو شخص".
وتابع لاعب الروسونيري: "لقد كان هو من أرادني في ريال مدريد. دون مورينيو لم أكن لأنضم للفريق. أشعر بالأسف لأنني عملت تحت إمرته لموسم واحد فقط".
وأردف: "من الصعب إيجاد كلمات للحديث عنه وذلك لشخصه قبل كل شيء ليس فقط لجودته كمدرب. تحدثنا كثيراً عن ميلان عندما كنا في مدريد، لقد كان هذا النادي أيضاً فريداً بالنسبة له. أذكر عندما تعرفت إليه، كان في المدينة بمفرده وهاتفني وقال لي تعال لنتناول العشاء معاً. تحدثنا عن كل شيء لساعات، عن كرة القدم والعائلة والحياة. في الطبيعي لا يثق المدربون في اللاعبين ولكن هو عكس ذلك".
وأشار مودريتش إلى مدربه في الصغر ويدعى تومو باسيتش قائلاً إنه الأهم في حياته وكان السبب في تحقيق الأهداف التي حققها.
