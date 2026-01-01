مودريتش: مورينيو أبكى كريستيانو في غرفة الملابس

خبرني - كشف الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ميلان واللاعب السابق لنادي ريال مدريد، عن أن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، جعل كريستيانو رونالدو يبكي خلال فترة تدريبه للفريق "الملكي" بسبب عدم ملاحقة لاعباً منافساً وعدم القيام بالدفاع مع باقي الفريق.

قال مودريتش خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة كوريري ديلا سيرا إن مورينيو كان من أكثر المدربين شدّة وفي إحدى المرات "رأيته جعل كريستيانو رونالدو يبكي في غرفة خلع الملابس -وهو الذي يبذل أقصى ما لديه في الملعب- لأنه في مرة من المرات لم يلاحق ظهير الخصم. مورينيو مباشر للغاية مع اللاعبين ولكنه صادق".

وأضاف لاعب الوسط الكرواتي: "كان يعامل سيرجيو راموس وأحد اللاعبين المنضمين حديثاً للفريق نفس المعاملة، إذا كان هناك شيء يجب أن يخبرك به لأخبرك به. ماكسيميليان أليغري نفس الأمر، يقول لك في وجهك ما هو جيد وما هو سيء. الصدق أمر أساسي".

وأوضح مودريتش أن مورينيو بالنسبة له "استثنائي سواء كمدرب أو شخص".

وتابع لاعب الروسونيري: "لقد كان هو من أرادني في ريال مدريد. دون مورينيو لم أكن لأنضم للفريق. أشعر بالأسف لأنني عملت تحت إمرته لموسم واحد فقط".

وأردف: "من الصعب إيجاد كلمات للحديث عنه وذلك لشخصه قبل كل شيء ليس فقط لجودته كمدرب. تحدثنا كثيراً عن ميلان عندما كنا في مدريد، لقد كان هذا النادي أيضاً فريداً بالنسبة له. أذكر عندما تعرفت إليه، كان في المدينة بمفرده وهاتفني وقال لي تعال لنتناول العشاء معاً. تحدثنا عن كل شيء لساعات، عن كرة القدم والعائلة والحياة. في الطبيعي لا يثق المدربون في اللاعبين ولكن هو عكس ذلك".

وأشار مودريتش إلى مدربه في الصغر ويدعى تومو باسيتش قائلاً إنه الأهم في حياته وكان السبب في تحقيق الأهداف التي حققها.