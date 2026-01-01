حلم صعب المنال.. روما يغازل محمد صلاح

خبرني - ذكر تقرير إعلامي إيطالي أن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، يحلم بإعادة ضم النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق.

ذكرت صحيفة " لا ريبوبليكا " الإيطالية أن النجم المصري على خلاف مع ليفربول، وأن العودة إلى العاصمة روما، حيث لعب في الفترة من 2015 إلى 2017، ستكون بلا شك عودة رومانسية.

في صيف 2017، انضم محمد صلاح، المولود في عام 1992، إلى ليفربول قادماً من روما مقابل 42 مليون يورو.

ولكن هناك عدة أسباب تجعل من الصعب إتمام الصفقة في هذا التوقيت.

ويحصل صلاح على حوالي 24 مليون يورو في ليفربول، وهو رقم بعيد عن متناول أي نادٍ في إيطاليا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن صلاح ليس مواطناً في الاتحاد الأوروبي، وروما لا يملك الأماكن اللازمة للتعاقد معه، بعد ضم ليون بايلي، الذي شغل آخر الأماكن المتاحة للاعبين غير الأوروبيين.