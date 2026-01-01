حلم صعب المنال.. روما يغازل محمد صلاح
خبرني - ذكر تقرير إعلامي إيطالي أن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، يحلم بإعادة ضم النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق.
ذكرت صحيفة " لا ريبوبليكا " الإيطالية أن النجم المصري على خلاف مع ليفربول، وأن العودة إلى العاصمة روما، حيث لعب في الفترة من 2015 إلى 2017، ستكون بلا شك عودة رومانسية.
في صيف 2017، انضم محمد صلاح، المولود في عام 1992، إلى ليفربول قادماً من روما مقابل 42 مليون يورو.
ولكن هناك عدة أسباب تجعل من الصعب إتمام الصفقة في هذا التوقيت.
ويحصل صلاح على حوالي 24 مليون يورو في ليفربول، وهو رقم بعيد عن متناول أي نادٍ في إيطاليا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن صلاح ليس مواطناً في الاتحاد الأوروبي، وروما لا يملك الأماكن اللازمة للتعاقد معه، بعد ضم ليون بايلي، الذي شغل آخر الأماكن المتاحة للاعبين غير الأوروبيين.
