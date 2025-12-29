403
الاضطرابات الجوية تفاقم محنة النازحين في قطاع غزة
(MENAFN) تسببت الظروف المناخية القاسية وتعمق تأثير الاضطرابات الجوية في تفاقم محنة النازحين بقطاع غزة، حيث مزقت العواصف مأواهم المؤقت، مما عرّضهم لمخاطر الغرق والأمراض وسط انعدام وسائل الحماية من البرد والأمطار الغزيرة.
وبحسب تقارير وكالة أنباء الفلسطينية يوم الإثنين، اجتاحت المياه خيام النازحين في المناطق المنخفضة، بينما اقتلعت الرياح العاتية مأوى آخرين، مما أجبر عائلات بأكملها - من بينها أطفال - على البقاء في العراء تحت برد الشتاء القارس.
وأسفرت الموجة الجوية عن إلحاق أضرار بأكثر من ربع مليون نازح، من بين ما يقارب 1.5 مليون شخص يقطنون في خيام ومآوٍ بدائية لا تقدم الحد الأدنى من الوقاية.
ويكابد آلاف النازحين أوضاعاً بالغة القسوة وسط درجات حرارة متدنية وعواصف قوية، إذ يحتمون داخل خيام هشة من البلاستيك والأقمشة الخفيفة عديمة المقومات الأساسية للحماية من الأمطار والعواصف، حيث ينتشر معظمهم في الشوارع والملاعب الرياضية والساحات المفتوحة والمنشآت التعليمية، دون أية وسائل تقيهم من الطقس القاسي.
وتسببت الرياح الشديدة والأمطار الطوفانية في إغراق عدد من خيام النازحين وتطاير أخرى في مختلف أنحاء القطاع، خصوصاً في منطقة خان يونس، نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، مما ضاعف معاناة عشرات آلاف الأسر الفلسطينية.
كما انهارت عدة مبانٍ سكنية كانت قد تضررت جراء القصف الإسرائيلي السابق طوال أشهر العدوان، تحت وطأة الأمطار والرياح.
ويزيد نقص الوقود من حدة الأزمة، حيث تعجز العائلات عن توفير أي مصدر للتدفئة مع هبوط الحرارة ليلاً، وهو ما أثّر مأساوياً على الأطفال، إذ سُجلت حالات وفاة متعددة بينهم.
ويضطر السكان في معظم الحالات إلى اللجوء لمبانٍ متصدعة مهددة بالانهيار، لعدم وجود بدائل، بعد تدمير الجيش الإسرائيلي غالبية المباني ومنع إدخال وحدات سكنية متنقلة ومواد الإنشاء والتعمير.
ومنذ بداية تأثير الاضطرابات الجوية على غزة في ديسمبر الجاري، قُتل 17 مواطناً من بينهم 4 أطفال، فيما غمرت المياه نحو 90 بالمئة من مراكز إيواء النازحين الذين دمّرت إسرائيل منازلهم.
