تتويج عام استثنائي من النمو والإنجاز... مجلة The Banker تختار بنك السلام بنك العام 2025 في البحرين

2025-12-29 06:29:46
(MENAFN- EIN Presswire) EINPresswire / -- حصد بنك السلام، أحد أبرز البنوك في مملكة البحرين ومن بين الأسرع نموًا في المنطقة، على جائزة "بنك العام 2025 في البحرين" من قبل مجلة The Bankerالتابعة لمجموعة فايننشال تايمز وأحد أعرق برامج الجوائز العالمية في القطاع المالي. جاء هذا التتويج عقب عملية تقييم دقيقة استمرت خمسة أشهر، شملت أكثر من ألف طلب مشاركة من مؤسسات مالية رائدة حول العالم، حيث تختار المجلة فائزًا واحدًا فقط عن كل دولة سنويًا، ما يعكس المكانة الرفيعة والتنافسية العالية لهذا التكريم.

ويأتي هذا الإنجاز مع اختتام بنك السلام لعام 2025 على مسار تصاعدي لافت، إذ حقق البنك نموًا بنسبة 37.5% في صافي الأرباح العائدة للمساهمين خلال فترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء المالي المتين والمرونة التشغيلية. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، سجّل البنك نموًا ملحوظًا في إجمالي أصوله، والتي تضاعفت تقريبًا ثلاث مرات، حيث ارتفعت من 7.12 مليار دولار أمريكي إلى 21.51 مليار دولار أمريكي مدفوعة بالتنفيذ المنضبط والنمو المستدام في الأعمال المصرفية الأساسية والتحول الناجح لنموذج أعمال أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة إقليميًا.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام والعضو المنتدب لشركة ASB Capital: "إن تكريم بنك السلام بجائزة بنك العام 2025 في البحرين من قبل مجلة The Banker يُجسّد قوة استراتيجيتنا ونهجنا الراسخ في تحقيق النمو عبر تقديم خدمات مصرفية ذكية تم تصميمها لضمان تجربة سلسة للزبائن. يعكس هذا التكريم تفاني فرق العمل وثقة زبائننا المتزايدة بنا. ومع مواصلة توسعنا الإقليمي وتعزيز قدراتنا الرقمية والقائمة على الذكاء الاصطناعي، يظل التزامنا راسخًا بتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل".

ويُتوّج هذا التقدير عامًا حافلًا بالإنجازات البارزة لبنك السلام على المستويين الإقليمي والدولي. ففي عام 2025، حصد البنك عدة جوائز تعكس قوة أدائه المالي ونهجه المرتكز على الزبون وريادته في الخدمات المصرفية الإسلامية، ومن بينها: أفضل بنك إسلامي في البحرين 2025 من مجلة International Business Magazine، وأفضل بنك إسلامي في البحرين 2025 وأفضل بنك تجزئة إسلامي في البحرين 2025 من مجلة World Business Outlook، إلى جانب جائزة البنك الإسلامي الأكثر تركيزًا على الزبائن في البحرين 2025 من مجلة Global Business Outlook.

وعلى الصعيد القيادي، تم اختيار السيد رفيق النايض ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط من Forbes، مما يعكس الدور المحوري الذي لعبته رؤيته في صياغة استراتيجية البنك وفلسفته المستقبلية. كما نال جائزة أفضل رئيس تنفيذي للصيرفة الإسلامية في البحرين 2025 من كلٍ Global Business Outlook Magazine وInternational Finance Magazine.

وعلى مدار العام، واصل بنك السلام تعزيز قوته المالية ومكانته الإقليمية، محققًا نموًا مستدامًا في الأصول والربحية وودائع الزبائن وكفاءة العمليات. وفي نفس السياق، واصلت شركة ASB Capital، ذراع إدارة الأصول والخدمات المالية الاستثمارية والمملوكة بالكامل لمجموعة بنك السلام، تطورها لتصبح منصة متقدمة لإدارة الثروات لزبائنها، من خلال توظيف رؤوس الأموال الإقليمية ضمن فرص استثمارية عالمية، وبناء محفظة استثمارية متنوعة بإجمالي أصول مُدارة بلغت حوالي 6 مليارات دولار أمريكي، وذلك دعمًا لطموحات المجموعة في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

مع اختتام بنك السلام لعام 2025، يقف البنك عند مرحلة مفصلية في مسيرته التنموية، حيث يدخل مرحلة جديدة تتسم بالتوسع والابتكار وتعزيز الحضور الإقليمي، مدعومة بتميّز الأداء وبناء علاقات قائمة على الثقة طويلة الأجل.

