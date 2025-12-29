403
سيلفركات تعيد رسم خارطة الإبحار الفاخر في منطقة جزر الكاريبي
(MENAFN- Grace & Garbo) الإمارات العربية المتحدة، دبي، 12 ديسمبر 2025- أعلنت "سيلفركات"، العلامة التجارية الرائدة في بناء القوارب ثنائية البدن تحت مظلة مجموعة جلف كرافت، عن تسليم ثلاث قوارب مخصصة بطول 34 قدماً في أبرز أسواق منطقة الكاريبي.
بُنيت قوارب سيلفركات استناداً إلى فلسفة تصميم البدن الثنائي لتوفير تجربة بحرية متكاملة، تجمع بين الثبات الفائق والكفاءة العالية في استهلاك الوقود، مع المساحات الواسعة، في إطار من الانسجام المتكامل مع المحيط المائي. ومع تنامي الإقبال العالمي على هذا النوع من القوارب، تتجه شريحة متزايدة من المهتمين بعالم الترفيه البحري لاقتناء هذا الطراز من القوارب، لما توفره من راحة فائقة، وتعدد في الاستخدامات، وقدرة عالية على التكيّف مع مختلف الظروف البحرية. وترتقي قوارب "سيلفركات" بتجربة الإبحار، عبر توفير توازن مثالي بين الراحة، والتحكّم، والأداء سواء لأغراض الصيد أو الغوص أو الترفيه العائلي أو الأعمال التجارية.
وتعكس فلسفة "سيلفركات" التزاماً بتقديم تجربة بحرية مميزة لمن يخوضون غمار البحر بفضول، ومهارة، وطموح. ويجسّد هذا الإرث شغف رئيس مجلس إدارة "جلف كرافت"، محمد حسين الشعالي، الذي يعدّ من عشّاق الصيد البحري، الأمر الذي ينعكس بوضوح في نهج العلامة التجارية الهادف لتصميم وبناء قوارب متينة وذكية وعالية الكفاءة. ويُعدّ طراز سيلفركرافت 34CC تجسيداً لهذا التوجه، إذ يعد بمثابة قارب صيد رياضي متكامل، صُمّم بخبرة الصيادين المحترفين، ليوفر أداءً موثوقاً، ومدى إبحار واسع، واستجابة دقيقة في مختلف الظروف البحرية.
وتفرض الطبيعة الجغرافية الفريدة لمنطقة الكاريبي، والمؤلّفة من جزر متناثرة، الحاجة إلى استخدام قوارب تتميّز بالمرونة والكفاءة، قادرة على الملاحة عبر الخلجان الضحلة والممرات المفتوحة والمرافئ النائية. وقد تمكنت سيلفركات بفضل خبرتها الممتدة في أسواق بحرية مشابهة مثل المالديف وسيشل وإندونيسيا، من تطوير فهم عملي ودقيق لاحتياجات الحياة في الجزر، حيث تتطلب الظروف الطبيعية استخدام قوارب تجمع بين الكفاءة والمرونة والقدرة على التنقل بين المرافئ النائية والممرات الضحلة. وتلتزم "سيلفركات" بتطوير كل طراز بما يواكب متطلبات الملاحة اليومية في المياه المحيطة بالجزر، من التشغيل المنتظم إلى الاستخدام الترفيهي، مع مراعاة تفاصيل الأداء والراحة في كل مرحلة.
وبالنظر إلى مكانتها كواحدة من أكثر مناطق الملاحة البحرية تنافساً وحيوية على مستوى العالم، تمثّل منطقة الكاريبي فرصة استراتيجية بالغة الأهمية للعلامة التجارية. وتشير عمليات التسليم الأخيرة إلى توسّع نوعي في الحضور العالمي لطرازات سيلفركات، وإلى مستوى عالٍ من الثقة في خط الإنتاج، بفضل أدائها الموثوق، ومرونتها في الاستخدام، وقيمتها الفعلية التي تستجيب لتطلعات محترفي الملاحة البحرية وعشّاق القوارب الباحثين عن التميز.
أبرز عمليات التسليم الجديدة
شهدت جزر الباهاما، تسليم سيلفركات 34CC، مجهّز على نحو كامل كقارب صيد رياضي. يتميّز بسقف من الفايبر، ومساحات واسعة لتخزين معدات الصيد، ومحركين بقوة 300 حصان لكل منهما، ما يمنحه القدرة للوصول إلى سرعة 50 عقدة، وتحقيق أداءً استثنائي في مختلف البيئات البحرية. ويتميّز هذا الطراز بقدرة استثنائية على التكيّف مع المياه الضحلة والعميقة معاً، مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة أو الثبات.
وقال السيد شون رين، المالك الجديد للقارب: "أدهشني أداء قارب سيلفركات 34CC في البحر، إذ وفّر لي ثباتاً وسرعة استثنائيين خلال رحلات الصيد بحثاً عن الأسماك النادرة والضخمة".
تم تسليم قارب من طراز 34HT في الجزر العذراء البريطانية، لتوفير تجربة نقل بحرية ترتقي بمعايير الراحة والتميّز. ويضم القارب مقصورة شبه مغلقة مع مقاعد فسيحة تستوعب 14 ضيفاً، بالإضافة إلى مطبخ ومرافق متكاملة تلبّي احتياجات الرحلات الطويلة. ويوفر هذا التصميم توازناً مثالياً يجمع بين الأداء والانسيابية، لمنح الركّاب تجربة بحرية سلسة خلال رحلات الغوص، أو الجولات السياحية بين الجزر، أو لمشاهدة مناظر الغروب مع الأسرة والأصدقاء.
في السياق ذاته، يبحر سيلفركات 34CC في مياه سان بارث الفيروزية، باعتماد رسمي للإبحار حتى مستوى القوة 8، بما يضمن السلامة والأداء في البيئات البحرية المتقلبة. ويوفر القارب تجربة ترفيهية متكاملة تشمل الإبحار السريع والرياضات المائية واستضافة رحلات الغوص. ويوفر هذا التصميم توازناً مثالياً بين الأداء الفائق والرفاهية المطلقة، لضمان تجربة بحرية سلسة تجمع بين الخصوصية والضيافة الراقية، سواء للاستخدام الشخصي أو لبرامج المنتجعات الفاخرة.
وتتنامى شعبية قوارب سيلفركات على نحو متزايد في منطقة الكاريبي، بفضل تصاميمها المرنة، وقدرتها على الإبحار لمدى طويل يصل حتى 550 ميلاً بحرياً، بالإضافة إلى أسعارها التنافسية مقارنةً بالعلامات الأوروبية والأميركية. إذ تحظى بثقة شركات السياحة البحرية، ومراكز المغامرات المائية، والبحّارة المتمرسين في هذه المنطقة. صُمّم كل قارب من قوارب العلامة بأسلوب مبتكر يجمع بين القوة في الأداء والراحة، مجسّداً وعد سيلفركات: "رحلتك نحو المستقبل".
