الجيش الصيني يطلق مناورات عسكرية مشتركة حول تايوان
(MENAFN) أطلق الجيش الصيني صباح الإثنين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط تايوان، معتبراً إياها رسالة "تحذير صارم" موجهة للحركات الانفصالية والتدخلات الأجنبية.
تأتي هذه العمليات العسكرية في أعقاب تصاعد التوتر بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي التي أشارت إلى احتمالية تدخل طوكيو عسكرياً في حال شنت بكين هجوماً على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها السيادية.
إلا أن البيان العسكري الصيني الصادر صباح الإثنين تجنب الإشارة صراحة إلى اليابان.
ومنذ عام 1949، عندما أسفرت الحرب الأهلية عن سيطرة الحزب الشيوعي على البر الصيني وهروب القوات القومية المهزومة إلى تايوان، تدير الجزيرة نفسها بنظام حكم مستقل، رغم إصرار بكين على اعتبارها منطقة خاضعة لسيادتها.
وكشف الكولونيل البحري شي يي، الناطق الرسمي باسم القيادة المسرحية الشرقية لجيش التحرير الشعبي، أن المناورات المسماة "مهمة العدالة 2025" تُنفذ عبر مضيق تايوان وفي مناطق استراتيجية شمال وجنوب غرب وجنوب شرق وشرق الجزيرة.
وأوضح شي أن التدريبات ستشمل دوريات جوية وبحرية جاهزة للقتال، إلى جانب "السيطرة المشتركة على التفوق الشامل"، وعمليات حصار للموانئ الحيوية، وإجراءات ردع خارج سلسلة الجزر.
وجاء في البيان المنشور عبر منصة وي تشات: "إنه تحذير صارم ضد قوى 'استقلال تايوان' الانفصالية، وهو إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية".
وفي تطور موازٍ، فرضت بكين الأسبوع المنصرم عقوبات على 20 مؤسسة أميركية عاملة في القطاع الدفاعي و10 من كبار المسؤولين التنفيذيين، رداً على إعلان واشنطن عن صفقة أسلحة ضخمة لتايوان تفوق قيمتها 10 مليارات دولار.
وفي حال مصادقة الكونغرس الأميركي عليها، ستكون هذه الصفقة الأضخم على الإطلاق من نوعها للإقليم ذي الحكم الذاتي.
