فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي يستعد لأطول ليلة احتفالية في دبي لاستقبال عام 2026
(MENAFN- Iris Media Press Services) من الساعة 6:00 مساءً وحتى 4:00 بعد منتصف الليل، يبدأ المنتجع احتفالاته التي يغمرها اللون الأبيض مع عروضٍ ترفيهية حية وتجارب طعام استثنائية وأنشطة للأطفال وألعاب نارية، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المشروبات الفوّارة مع باقات تبدأ من 3,000 درهم
دبي، الإمارات العربية المتحدة: بعد أن تحّول فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي إلى وجهة غامرة باللون الأبيض، يستعدّ اليوم لاستقبال العام الجديد مع جدولٍ حافلٍ ومميز. وانسجاماً مع حلّته الشتوية الجديدة، يرحب الفندق بضيوفه مع إطلالاتٍ بيضاء يوم رأس السنة وسط أجواءٍ تزخر بالنكهات وأجواء الفرح والاحتفال. وباعتباره أطول احتفالٍ بليلة رأس السنة في دبي، سيقدّم الفندق خلال هذه الفعالية بوفيهاً مختاراً بعناية، وأنشطة ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة، وعروضاً مبهرة، إلى جانب برنامج ترفيهي حافل حتى الساعات الأولى من العام الجديد.
تحت بريق الأضواء المتلألئة وفي قلب أجواء شتوية ساحرة، تنطلق الأمسية مع مشروباتٍ ترحيبية فاخرة، لتبدأ بعدها مغامرة النكهات عبر بوفيه استثنائي يجمع بين فنون الطهي الحي وأشهى الأطباق العالمية المبتكرة. ومع اقتراب ساعة الصفر ولحظات العدّ التنازلي للترحيب بعام 2026، يتصاعد نبض الاحتفال مع فرق موسيقية حية واستعراضات راقصة مذهلة، فيما تتولى الإيقاعات العصرية لفناني الدي جي إضفاء المزيد من الحماس على أجواء المكان استعداداً لاستقبال العام الجديد.
ولم يغفل فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي عن ضيوفه الصغار؛ فبينما يستمتع الأهالي بأجواء السهرة ينطلق الصغار في رحلة من الخيال داخل نادي ريكسي للأطفال لتبدأ تجربتهم ببوفيه عشاء صمم خصيصاً ليناسب أذواقهم، لتبدأ بعدها المغامرة في منطقة المعارك الثلجية الساحرة والألعاب الموسيقية المبهجة. وبين تلوين الوجوه وإيقاعات ديسكو الصغار، تكتمل الأجواء بعروض الخفة الآسرة وظهور الشخصيات الكرتونية المحببة، قبل أن يختتموا ليلتهم بلحظات دافئة في سينما ريكسي لمشاهدة أجمل الأفلام.
ومع اقتراب منتصف الليل، تتوجه الأنظار نحو السماء حيث تجتمع العائلة بأكملها تحت النجوم لمشاركة لحظات العد التنازلي، التي تبلغ ذروتها بعروض الألعاب النارية التي تضيء أفق نخلة جميرا. ولا تنتهي الرحلة عند دقات الساعة الثانية عشرة، بل تستمر وتيرة الفرح مع العروض الاستعراضية وموسيقى الدي جي. وللراغبين في استكمال ليلتهم ومواصلة الرقص، يفتح بار 1 أبوابه في حفل ما بعد منتصف الليل، حتى مطلع الفجر.
انطلقوا نحو العام الجديد بأسلوب ريكسوس الراقي، حيث تبدأ باقات حفل الغالا من 3,000 درهم للبالغين و1,500 درهم للأطفال. ولأنّ فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي يهتم بأدق تفاصيل تجربتكم، سيستفيد الضيوف من ميزة التوصيل المجاني لجميع المجموعات (4 أشخاص فأكثر) إلى أي وجهة في دبي عند مغادرة الحفل، مما يمنحكم فرصة التركيز فقط على الاستمتاع بلحظاتكم السعيدة مع أحبائكم دون عناء التنقل.
مع اللون الأبيض المتألق وأجواء الرقص والاحتفال، استقبلوا عامكم الجديد بلمسة من الرقيّ بأسلوب دبي الفريد. كونوا جزءاً من الحدث في فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي، واجعلوا من ليلة رأس السنة ذكرى تدوم طويلاً.
الموعد: 31 ديسمبر من الساعة 6:00 مساءً حتى 4:00 بعد منتصف الليل
المكان: شاطئ فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي
6:00 مساءً – 7:00 مساءً: حفل الترحيب مع المشروبات الفوّارة والعروض
7:00 مساءً: فتح الأبواب
7:00 مساءً – 8:00 مساءً: عرض افتتاحي مع دي جي
8:00 مساءً – 8:30 مساءً: أداء حي ل دي جي مع كمان
8:30 مساءً – 9:30 مساءً: عرض فرقة موسيقية حية
9:30 مساءً – 9:45 مساءً: سحب القرعة
9:45 مساءً – 10:00 مساءً: عرض رقص
10:00 مساءً – 10:45 مساءً: عرض فرقة موسيقية حية
10:45 مساءً – 12:15 بعد منتصف الليل: العرض الرئيسي: فرقة Jam Hot Show Band
12:00 بعد منتصف الليل: العدّ التنازلي لاستقبال العام الجديد
12:15 بعد منتصف الليل – 2:00 بعد منتصف الليل: عرض دي جي حي، عرض راقص وغير ذلك الكثير
2:00 بعد منتصف الليل – 4:00 بعد منتصف الليل: حفل ما بعد منتصف الليل في بار1
برنامج نادي ريكسـي للأطفال: بوفيه للأطفال وعرض ألعاب خفة وألعاب مطاطية وألعاب ومسابقات موسيقية، بالإضافة إلى منطقة لعب للصغار وعروض شخصيات كرتونية ومنطقة معارك ثلجية وتلوين الوجوه وديسكو للأطفال وسينما ريكسـي.
السعر:
3,000 درهم للشخص البالغ (12 سنة فما فوق)
1,500 درهم للطفل (من 3 إلى 11 سنة)
مجاناً للأطفال بعمر سنتين وأقل، وقد لا يتم تخصيص مقاعد لهم
باقة :Sparkle & Rideاحجز مجموعة من 4 ضيوف بحد أدنى واحصل على خدمة توصيل مجانية عند مغادرة الحفل إلى أي نقطة واحدة داخل دبي. يطبق رسم وقدره 300 درهم لكل توصيل إضافي. تبدأ أوقات التوصيل من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.
