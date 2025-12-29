403
شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تطلق تقرير الاستدامة لعام 2024
(MENAFN- Bensirri PR) الكويت، 27 نوفمبر 2025: أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية اليوم عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024. يؤكد التقرير التزام الشركة بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويسلط الضوء على إنجازاتها وتقدمها في مجال الاستدامة خلال العام الماضي. تتركز جهود الشركة ضمن أربعة محاور رئيسية هي البيئة، والمجتمع، ومكان العمل، والسوق، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية "كويت جديدة 2035".
وقال الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، السيد/ فيصل علي المطوع: "نحن فخورون جداً اليوم بإصدار تقرير الاستدامة لعام 2024، الذي يجسد التزامنا بالشفافية والنمو المسؤول. ولا يقتصر هذا التقرير على عرض الأرقام وتقييم تقدمنا في مجال الاستدامة فحسب، بل يعكس أيضاً قيمنا الجوهرية التي تقوم على تحقيق النمو الاقتصادي مع الالتزام بحماية البيئة، وتحقيق الأثر الاجتماعي، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة."
وفي مجال الاستدامة البيئية، وضعت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية خطوات مدروسة لإدارة النفايات بكفاءة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين كفاءة استهلاك المياه والطاقة مما يعكس التزامها بالحد من الأثر البيئي. وقد نجحت في خفض انبعاثات النفايات بنسبة 96.83% من خلال اعتماد عبوات قابلة للتحلل، وإعادة تدوير الكرتون والبلاستيك. ووضعت نظامًا متكاملًا لحصر انبعاثات الغازات الدفيئة، يشمل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تلك الناتجة عن سلسلة التوريد، بهدف تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتحكم البيئي. كما قامت بتركيب خلاطات مياه تعمل بالحساسات وإضاءة LED عالية الكفاءة، في العديد من الأبنية التي تمتلكها، مما أسهم بشكل ملحوظ في تقليل استهلاك الكهرباء وتكاليف الصيانة، لتحقيق الاستدامة التشغيلية.
واستمرت الشركة في التزامها الراسخ تجاه المجتمع، حيث قامت بتنظيم 16 فعالية للمسؤولية الاجتماعية، مقارنة بـ 10 فعاليات في عام 2023. وقد شارك 105 موظفين بأكثر من 420 ساعة عمل تطوعي في فعاليات ومبادرات متنوعة، شملت فعاليات رياضية مثل ماراثون بنك الخليج وسباق الوطني، بالإضافة إلى مبادرات تعليمية وبيئية وإنسانية، مثل جلسات الصحة النفسية، وحملات التبرع بالدم، وموائد الإفطار الرمضانية. كما قدمت الشركة تبرعات عينية من المستلزمات الطبية بقيمة 150 ألف دولار أمريكي للبنان، مما يؤكد دورها الفعال في دعم المجتمعات.
وحرصت الشركة على تعزيز بيئة العمل من خلال التركيز على التنوع والشمول وتدريب وتطوير الموظفين وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة. فقد ارتفعت نسبة النساء في الشركة إلى 20%، مقارنة بـ 18% العام الماضي، مع تزايد تمثيلهن في المناصب القيادية. وشارك 1,874 موظفًا، أي ما يمثل 65.8% من إجمالي الموظفين، في برامج تدريبية بلغ مجموع ساعاتها 2,734 ساعة. كما ارتفعت ساعات التدريب في مجالات الصحة والسلامة والأمن من 100 ساعة إلى أكثر من 2000 ساعة، مما يعكس التزام الشركة الراسخ بسلامة موظفيها وصحتهم.
أما على صعيد السوق، فقد واصلت الشركة تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تنفيذ مراحل متعددة من استراتيجية التحول الرقمي بهدف رفع كفاءتها التشغيلية، وتطوير آليات التفاعل، وتعزيز التدابير الأمنية للمعلومات. كما تجلى التزام الشركة الراسخ بالمعايير الدولية في حصولها على الإصدار الأحدث من شهادة إدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001:2022، بالإضافة إلى المحافظة على شهادتي ISO 9001:2015 وISO 13485، الخاصة بقطاع الأدوية، مما يؤكد التزامها بالجودة والسلامة في جميع عملياتها.
لضمان الشفافية وتتبع التقدم، تم تطوير آلية لقياس الأداء وفق معايير البيئة والمجتمع والحكومة عبر المحاور الرئيسية الأربعة المعتمدة. تتابع هذه الآلية حالياً 66 هدفاً ضمن خطة الاستدامة، تم تحقيق 9 منها بالكامل، فيما يجري العمل على تنفيذ 44 هدفاً، وتبقى 13 هدفاً قيد التخطيط، على أن يتم إنجاز جميع الأهداف بحلول عام 2026.
