قيادات وطنية وأكاديمية تشارك طلاب الجسر الأكاديمي تجاربها ضمن سلسلة من المحاضرات الملهمة
(MENAFN- qf) الدوحة، قطر 25 ديسمبر 2025: أطلق برنامج الجسر الأكاديمي، التابع للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، خلال العام الدراسي"سلسلة المحاضرات الملهمة"، في إطار حرصه على إثراء التجربة التعليمية للطلاب وربطهم بتجارب قيادية ملهمة في المجالات الأكاديمية والمهنية.
وتهدف هذه السلسلة إلى تعزيز التواصل المباشر بين الطلاب والضيوف المدعوين، بما يتيح لهم الاستفادة من تجاربهم الأكاديمية والمهنية، ويزوّدهم بخلفية شاملة حول الفرص الأكاديمية والعملية المتاحة، بما يدعم جاهزيتهم للمرحلة الجامعية ويسهم في رسم مساراتهم المستقبلية.
واستضاف البرنامج ضمن هذه السلسلة نخبة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية البارزة، التي شاركت الطلاب مسيرتها العلمية والمهنية وخبراتها المتنوعة، وهم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، والدكتور حارب بن محمد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والأستاذ الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر.
وخلال لقائه مع الطلاب، استعرض سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي مسيرته الأكاديمية والمهنية الممتدة لأكثر من ثلاثين عامًا في قطاعات متعددة، مسلطًا الضوء على محطات ملهمة في رحلته العملية، إلى جانب تقديم نصائح قيّمة تسهم في دعم المسيرة التعليمية والمهنية للطلبة. وقد شكّل هذا اللقاء تجربة تعليمية ثرية تركت أثرًا إيجابيًا لدى الطلاب.
كما استضاف البرنامج الدكتور حارب بن محمد الجابري، الذي قدّم عرضًا تناول فيه مسيرته التعليمية والمهنية، وسلّط الضوء على برامج الابتعاث التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قبل أن يختتم زيارته بتكريم الطلاب المتميزين المبتعثين من قبل الوزارة في برنامج الجسر الأكاديمي.
وفي سياق متصل، قدّم الأستاذ الدكتور صفوان المصري، جلسة تفاعلية لطلاب برنامج الجسر الأكاديمي، شاركهم خلالها رحلته الأكاديمية والمهنية، وتناول سبل التغلب على التحديات في المرحلة الجامعية، إلى جانب تعريفهم بالخيارات والفرص الأكاديمية المتاحة في الجامعة. كما أُتيحت للطلبة فرصة طرح أسئلتهم حول البرامج الأكاديمية في الجامعة، والمهارات المطلوبة ليكونوا مرشحين متميزين وطلبة ناجحين في مسيرتهم الجامعية.
