ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم المرحلة التالية من خطة غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- من المتوقع أن يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إحراز تقدم في وقف إطلاق النار المتعثر في غزة عندما يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات ستشمل مخاوف إسرائيل بشأن حزب الله في لبنان وإيران.
وقال نتنياهو الشهر الحالي، إن ترامب دعاه لإجراء محادثات، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى إقامة حكم انتقالي وقوة أمنية دولية في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال ترامب إنه قد يلتقي بالزعيم الإسرائيلي قريبا، لكن البيت الأبيض لم يؤكد التفاصيل. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على الاجتماع.
كان نتنياهو، الذي من المتوقع أن يزور منتجع مار الاغو الشاطئي الذي يملكه ترامب، قد أعلن في 22 كانون الأول إن من المتوقع أن تتناول المحادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك إيران ولبنان.
