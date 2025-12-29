  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم المرحلة التالية من خطة غزة

ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم المرحلة التالية من خطة غزة

2025-12-29 01:09:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- من المتوقع أن يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إحراز تقدم في وقف إطلاق النار المتعثر في غزة عندما يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات ستشمل مخاوف إسرائيل بشأن حزب الله في لبنان وإيران.
وقال نتنياهو الشهر الحالي، إن ترامب دعاه لإجراء محادثات، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى إقامة حكم انتقالي وقوة أمنية دولية في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال ترامب إنه قد يلتقي بالزعيم الإسرائيلي قريبا، لكن البيت الأبيض لم يؤكد التفاصيل. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على الاجتماع.
كان نتنياهو، الذي من المتوقع أن يزور منتجع مار الاغو الشاطئي الذي يملكه ترامب، قد أعلن في 22 كانون الأول إن من المتوقع أن تتناول المحادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك إيران ولبنان.

MENAFN29122025000208011052ID1110533161

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث