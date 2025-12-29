  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إدارة السير تحذر الأردنيين

2025-12-29 01:08:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت إدارة السير مستخدمي الطريق في المملكة إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكّل الضباب في عدد من المناطق، وما يسببه من تدني في مدى الرؤية الأفقية.
كما أكدت الإدارة ضرورة الانتباه إلى تجمعات المياه التي تشهدها بعض الطرق، بما قد يشكل خطراً على حركة السير في هذه الأجواء.
وشددت إدارة السير على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.

MENAFN29122025000208011052ID1110533160

