الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول تايوان
وذكر بيان صادر عن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي أن الجيش الصيني "يستخدم مدمرات وفرقاطات ومقاتلات وقاذفات وطائرات مسيّرة" في التدريبات التي بدأت الاثنين والتي تشمل "تدريبات بالذخيرة الحية على أهداف بحرية شمال تايوان وجنوب غربها".
من جانبها، قالت تايوان الاثنين إنها رصدت أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين قرب مياه الجزيرة، بعد إعلان بكين بدء تدريبات بالذخيرة الحية.
