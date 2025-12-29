الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول تايوان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الصين الاثنين أنها بدأت تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان، بعد ساعات من إعلانها أنها ستجري مناورات "كبيرة" في البحر والجو قرب الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وذكر بيان صادر عن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي أن الجيش الصيني "يستخدم مدمرات وفرقاطات ومقاتلات وقاذفات وطائرات مسيّرة" في التدريبات التي بدأت الاثنين والتي تشمل "تدريبات بالذخيرة الحية على أهداف بحرية شمال تايوان وجنوب غربها".

من جانبها، قالت تايوان الاثنين إنها رصدت أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين قرب مياه الجزيرة، بعد إعلان بكين بدء تدريبات بالذخيرة الحية.