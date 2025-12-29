  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الامن العام : وقوع حادثي دهس في عمان اليوم

2025-12-29 01:08:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف النقيب كفاح الهزايمة، من غرفة عمليات إدارة السير، عن وقوع حادثي دهس منفصلين صباح اليوم الإثنين في العاصمة.
وقال الهزايمة لإذاعة الأمن العام، إنّ مواطنين تعرضا لحادثي دهس، الاول في ساعات مبكرة من الصباح في شارع الجيش بعد جسر المربط باتجاه المحطة.
ووصل رقباء السير والدفاع المدني وتم نقله للعلاج.
كذلك فقد تعرض مواطن آخر للدهس في منطقة شارع الملكة نور بعد الدوار الرابع.


