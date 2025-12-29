  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن النماذج العددية تشير إلى أن شهر رمضان سيأتي هذا العام بأجواء باردة وماطرة، متوقعًا أن تكون كميات الهطول المطري حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وذلك حتى موعد الاعتدال الربيعي في 20 آذار.
وأوضح آل خطاب لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن فترة رمضان تتزامن مع“خمسينية الشتاء” ومن ضمنها "سعد الذابح"، ما يعني استمرار انخفاض درجات الحرارة وبقاء الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة.
وأشار إلى أن شهر شباط يُعد من الأشهر النشطة مناخيًا في الأردن، نظرًا لما يشهده عادةً من تأثيرات جوية ومنخفضات وما يرافقها من هطولات مطرية وفرص لتساقط لثلوج.
وبيّن أن شهر شباط يحتل المرتبة الثانية من حيث احتمالية تساقط الثلوج من الناحية المناخية في المملكة، مع التأكيد على أن التوقعات تعتمد على المعطيات الجوية المتغيرة أولًا بأول.

