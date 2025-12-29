  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفاع أسعار النفط عالميا

2025-12-29 01:08:36
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين مع ترقب المستثمرين لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر على الإمدادات، بينما لا تزال هناك عقبة رئيسية في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.94% إلى 61.21 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتا أو 0.95% إلى 57.28 دولار.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2%، الجمعة حيث وازن المستثمرون بين تخمة المعروض العالمي التي تلوح في الأفق وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قبل محادثات مطلع الأسبوع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال يانغ آن المحلل في شركة هايتونج فيوتشرز "يعد استمرار التوترات الجيوسياسية هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، حيث واصلت روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف يانغ "شهد الشرق الأوسط أيضا اضطرابات في الآونة الأخيرة مع شن السعودية غارات جوية على اليمن وتصريحات إيران بأنها في 'حرب شاملة' مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل".
وتابع قائلا "قد يكون هذا هو ما يدفع مخاوف السوق بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات".
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يقتربان كثيرا، وربما يكونان قريبين جدا" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من اعتراف الزعيمين بأن بعض التفاصيل الشائكة لا تزال عالقة.

MENAFN29122025000208011052ID1110533155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث