ترامب يعبر عن تفاؤله للتوصل إلى اتفاقية سلام قريبة
(MENAFN) أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريب، خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتجع مارالاغو، يوم الأحد، حيث تحدث أمام الحضور عن تقدم ملموس في مسار الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب.
وقال ترمب: «لدينا مقومات التوصل إلى اتفاق»، معتبرًا أن «زيلينسكي وبوتين جادّان بشأن السلام» ولديهما رغبة حقيقية في الوصول إلى تسوية، مضيفًا أن المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع في أوكرانيا باتت في مراحلها الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الأميركي إلى العمل على بلورة «اتفاق أمني قوي» لصالح كييف بمشاركة دول أوروبية، من دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بطبيعة الضمانات الأميركية المحتملة.
وجاء هذا الموقف بعد ساعات من إجراء ترمب مكالمة هاتفية وصفها بأنها «جيدة جداً ومثمرة» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمحورت حول الجهود المبذولة لوضع حد للحرب في أوكرانيا.
وفي المقابل، أكد الجانب الروسي أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين اتسم بطابع إيجابي، مشيرًا إلى أنهما سيجريان محادثات إضافية عقب لقاء فلوريدا. ونُقل عن المستشار الدبلوماسي في الكرملين قوله إن «المحادثة بأكملها دارت في جو ودي».
