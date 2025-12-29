(رحلة الموت) في إندونيسيا تنهي حياة مدرب فالنسيا وأطفاله الثلاثة

خبرني - أعلن نادي فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وفاة فرناندو مارتين، مدرب الفريق الثاني للسيدات بالنادي، مع ثلاثة من أفراد عائلته بعد انقلاب قاربهم في إندونيسيا.

وقال فالنسيا إنه "يشعر بحزن عميق لوفاة فرناندو مارتين، مدرب الفريق الثاني للسيدات في النادي وثلاثة من أطفاله، في حادث القارب المأساوي في إندونيسيا، كما أكدت السلطات المحلية".

وقالت السلطات الإندونيسية والإسبانية أمس السبت، إن مارتين وثلاثة من أطفاله في عداد المفقودين بعد غرق القارب الذي كان يقل 11 شخصاً في طقس مضطرب يوم الجمعة الماضي في مضيق جزيرة بادار بالقرب من جزيرة لابوان باجو، وهي منطقة سياحية شهيرة.

وقال فتح الرحمن، منسق مهمة وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في المنطقة لرويترز، إن البحث مستمر صباح اليوم الأحد.

كما أرسل نادي ريال مدريد التعازي في وفاة مارتين (44 عاماً) اللاعب السابق في دوري الدرجة الثانية الإسباني وتولى تدريب الفريق الثاني للسيدات في فالنسيا هذا العام.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ في بيان لها إن زوجته وابنته بالإضافة إلى أربعة من أفراد طاقم القارب ومرشد سياحي تم إنقاذهم وهم بأمان.