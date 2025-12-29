(رحلة الموت) في إندونيسيا تنهي حياة مدرب فالنسيا وأطفاله الثلاثة

(رحلة الموت) في إندونيسيا تنهي حياة مدرب فالنسيا وأطفاله الثلاثة
خبرني - أعلن نادي فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وفاة فرناندو مارتين، مدرب الفريق الثاني للسيدات بالنادي، مع ثلاثة من أفراد عائلته بعد انقلاب قاربهم في إندونيسيا.
وقال فالنسيا إنه "يشعر بحزن عميق لوفاة فرناندو مارتين، مدرب الفريق الثاني للسيدات في النادي وثلاثة من أطفاله، في حادث القارب المأساوي في إندونيسيا، كما أكدت السلطات المحلية".
وقالت السلطات الإندونيسية والإسبانية أمس السبت، إن مارتين وثلاثة من أطفاله في عداد المفقودين بعد غرق القارب الذي كان يقل 11 شخصاً في طقس مضطرب يوم الجمعة الماضي في مضيق جزيرة بادار بالقرب من جزيرة لابوان باجو، وهي منطقة سياحية شهيرة.
وقال فتح الرحمن، منسق مهمة وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في المنطقة لرويترز، إن البحث مستمر صباح اليوم الأحد.
كما أرسل نادي ريال مدريد التعازي في وفاة مارتين (44 عاماً) اللاعب السابق في دوري الدرجة الثانية الإسباني وتولى تدريب الفريق الثاني للسيدات في فالنسيا هذا العام.
وقالت وكالة البحث والإنقاذ في بيان لها إن زوجته وابنته بالإضافة إلى أربعة من أفراد طاقم القارب ومرشد سياحي تم إنقاذهم وهم بأمان.
