خطة خروج محمد صلاح من ليفربول تُدار عن بُعد

خبرني - تصاعدت حالة الجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تحولت العلاقة بين النجم المصري والمدرب أرني سلوت إلى محور حديث داخل أروقة النادي، في ظل قرارات فنية أثارت استياء اللاعب وأعادت فتح ملف موقفه في أنفيلد.

ذكر حساب Transfer News Live على إكس أن اللاعب الدولي أبلغ إدارة ليفربول بشكل صريح أنه لا ينوي القبول بدور ثانوي داخل الفريق، وهو ما دفع النادي للدخول في مرحلة مفاوضات حاسمة لتحديد الخطوة المقبلة.

وأضاف: "من المنتظر أن يعقد المدير الرياضي ريتشارد هيوز اجتماعًا مباشرًا مع وكيل اللاعب رامي عباس عيسى، في وقت لا يفضل فيه الأخير إدارة الملفات الكبرى عن بُعد".

وتابع: "تُعقد هذه المحادثات في ظل تواجد محمد صلاح مع منتخب مصر، ما يعني أن اللاعب لن يكون حاضرًا بشكل مباشر في تفاصيل المفاوضات".

وواصل: "في حال أشارت نتائج الاجتماعات إلى خيار الرحيل، تبقى الأندية السعودية الوجهة الأقرب، وإن كانت المصادر تستبعد حدوث انتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأردف: "شهدت الأزمة ذروتها عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، عندما جلس صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، وهو ما دفعه للتعبير عن إحباطه بعد اللقاء، ورغم قيامه بالاعتذار لزملائه لاحقًا، إلا أن الرسالة كانت واضحة بأن اللاعب غير راضٍ عن وضعه داخل الفريق".

وعاد صلاح بعدها إلى قائمة الفريق في مواجهة برايتون، بعد غيابه عن لقاء إنتر ميلان، قبل أن يغادر للالتحاق بمنتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. وخلال هذه الفترة، هدأت الأجواء نسبيًا بينه وبين آرني سلوت، لكن مصادر مقربة من الملف تؤكد أن جذور المشكلة لا تزال قائمة.

وتشير التوقعات إلى بقاء صلاح مع ليفربول حتى نهاية الموسم، على أن يكون الرحيل المحتمل في الصيف المقبل، وهو خيار يمنح النادي فرصة تحقيق عائد مالي كبير، إلى جانب التخلص من راتبه الأسبوعي المرتفع.

وفي المقابل، يدرك سلوت أهمية استمرار صلاح حتى نهاية الموسم، خاصة في ظل إصابة ألكسندر إيزاك، ما يجعل أهداف النجم المصري عنصرًا حاسمًا في مساعي ليفربول لإنقاذ موسمه وتفادي الخروج بلا مكاسب.