ريال مدريد يفاجئ مسؤولي الهلال بشأن نيفيز

خبرني - كشفت تقارير صحافية أن البرتغالي روبن نيفيز عُرض اسمه على ريال مدريد خلال الأسابيع الماضية، في إطار محاولات لبحث إمكانية انتقاله.

قال الإعلامي جواو فيليكس دياز على إكس إن "النادي الإسباني حسم موقفه سريعًا ورفض فكرة التعاقد معه، دون الدخول في أي مفاوضات رسمية".

وفي الوقت ذاته، أكدت مصادر أن روبن نيفيز لن يغادر صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم عدم حسمه حتى الآن ملف تجديد عقده مع النادي، حيث لم يرد اللاعب بشكل نهائي على العرض الجديد المقدم من الإدارة، والذي وُضع على الطاولة منذ أسابيع.

وينتهي العقد الحالي لنيفيز مع الهلال في يونيو (حزيران) 2026، وهو ما يفتح الباب أمام الكثير من التكهنات بشأن مستقبله، خاصة في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى مثلما تردد وأبرزها مانشستر يونايتد ونيوكاسل وأستون فيلا والتي قامت بمتابعة وضعه عن قرب، وبدء تحركات أولية تحسبًا لإمكانية ضمه بداية من شهر يناير أو في فترات لاحقة.

ويعيش لاعب الوسط البرتغالي حالة من الترقب، بين رغبة الهلال في تأمين استمراره لفترة أطول، ومحاولات أندية أوروبية لاستغلال وضعه التعاقدي، ما يجعل ملفه واحدًا من الملفات المرشحة للتصاعد خلال المرحلة المقبلة من سوق الانتقالات.