ريال مدريد يفاجئ مسؤولي الهلال بشأن نيفيز

ريال مدريد يفاجئ مسؤولي الهلال بشأن نيفيز
خبرني - كشفت تقارير صحافية أن البرتغالي روبن نيفيز عُرض اسمه على ريال مدريد خلال الأسابيع الماضية، في إطار محاولات لبحث إمكانية انتقاله.
قال الإعلامي جواو فيليكس دياز على إكس إن "النادي الإسباني حسم موقفه سريعًا ورفض فكرة التعاقد معه، دون الدخول في أي مفاوضات رسمية".
وفي الوقت ذاته، أكدت مصادر أن روبن نيفيز لن يغادر صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم عدم حسمه حتى الآن ملف تجديد عقده مع النادي، حيث لم يرد اللاعب بشكل نهائي على العرض الجديد المقدم من الإدارة، والذي وُضع على الطاولة منذ أسابيع.
وينتهي العقد الحالي لنيفيز مع الهلال في يونيو (حزيران) 2026، وهو ما يفتح الباب أمام الكثير من التكهنات بشأن مستقبله، خاصة في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى مثلما تردد وأبرزها مانشستر يونايتد ونيوكاسل وأستون فيلا والتي قامت بمتابعة وضعه عن قرب، وبدء تحركات أولية تحسبًا لإمكانية ضمه بداية من شهر يناير أو في فترات لاحقة.
ويعيش لاعب الوسط البرتغالي حالة من الترقب، بين رغبة الهلال في تأمين استمراره لفترة أطول، ومحاولات أندية أوروبية لاستغلال وضعه التعاقدي، ما يجعل ملفه واحدًا من الملفات المرشحة للتصاعد خلال المرحلة المقبلة من سوق الانتقالات.
