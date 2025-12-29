رونالدو يشكر الداعمين ويعد بالمزيد من دبي

خبرني - عبر كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2025، خلال حفل غلوب سوكر الذي أقيم في دبي.

اعتبر "صاروخ ماديرا" أن هذا التتويج يمثل لحظة خاصة في ختام العام، ويعكس حجم الشغف والالتزام والرغبة الدائمة في مواصلة تحقيق الأهداف.

ونشر النجم البرتغالي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عقب تسلمه الجائزة، قال فيها: "لحظة مميزة أختم بها العام. أواصل بنفس الشغف والالتزام والرغبة الدائمة كما هو الحال دائمًا من أجل الوصول إلى أهدافي، شكرًا لكل من ساندني ودعمني خلال هذا العام".

وجاءت كلمات كريستيانو رونالدو لتلخص موسمه اللافت، الذي واصل خلاله تقديم مستويات قوية جعلته أحد أبرز نجوم الكرة في المنطقة، سواء من حيث الأداء الفردي أو التأثير داخل فريقه، ليؤكد مرة أخرى أن الطموح لا يعرف حدودًا.

ويُعد هذا التتويج بلقب أفضل لاعب في الشرق الأوسط في غلوب سوكر إضافة جديدة إلى سجل رونالدو الحافل بالإنجازات الفردية، ويعكس مكانته الرفيعة جماهيريًا وإعلاميًا في الشرق الأوسط، حيث بات رمزًا للاحتراف والانضباط وواجهة بارزة لكرة القدم في المنطقة، مع استمرار رغبته في تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلًا.