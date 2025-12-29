رونالدو يشكر الداعمين ويعد بالمزيد من دبي
خبرني - عبر كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2025، خلال حفل غلوب سوكر الذي أقيم في دبي.
اعتبر "صاروخ ماديرا" أن هذا التتويج يمثل لحظة خاصة في ختام العام، ويعكس حجم الشغف والالتزام والرغبة الدائمة في مواصلة تحقيق الأهداف.
ونشر النجم البرتغالي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس عقب تسلمه الجائزة، قال فيها: "لحظة مميزة أختم بها العام. أواصل بنفس الشغف والالتزام والرغبة الدائمة كما هو الحال دائمًا من أجل الوصول إلى أهدافي، شكرًا لكل من ساندني ودعمني خلال هذا العام".
وجاءت كلمات كريستيانو رونالدو لتلخص موسمه اللافت، الذي واصل خلاله تقديم مستويات قوية جعلته أحد أبرز نجوم الكرة في المنطقة، سواء من حيث الأداء الفردي أو التأثير داخل فريقه، ليؤكد مرة أخرى أن الطموح لا يعرف حدودًا.
ويُعد هذا التتويج بلقب أفضل لاعب في الشرق الأوسط في غلوب سوكر إضافة جديدة إلى سجل رونالدو الحافل بالإنجازات الفردية، ويعكس مكانته الرفيعة جماهيريًا وإعلاميًا في الشرق الأوسط، حيث بات رمزًا للاحتراف والانضباط وواجهة بارزة لكرة القدم في المنطقة، مع استمرار رغبته في تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلًا.
