من مانشستر إلى مدريد.. غوارديولا يقترب من الريال

من مانشستر إلى مدريد.. غوارديولا يقترب من الريال
خبرني - ذكرت تقارير صحافية إنجليزية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، مرشح لتدريب ريال مدريد.
قالت صحيفة ديلي ميل: "إدارة ريال مدريد بقيادة بيريز تضع غوارديولا على رأس المرشحين لقيادة "الملكي" خلفاً لتشابي ألونسو".
وفي وقت سابق، كشفت مصادر صحافية مطلعة لشبكة ذا أثلتيك، أن إدارة نادي مانشستر سيتي بدأت بالفعل التخطيط لمرحلة ما بعد بيب غوارديولا، وبرز اسم الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني الحالي لتشيلسي، كأحد أبرز المرشحين لتولي المهمة في حال قرر المدرب الكاتالوني مغادرة "الاتحاد" بنهاية الموسم الجاري.
وتشير المصادر إلى وجود توقعات متزايدة داخل الوسط الرياضي بأن هذا الموسم سيكون الأخير لغوارديولا مع السيتي، رغم أن القرار النهائي لن يُتخذ إلا مع اقتراب نهاية الحملة الحالية.
ويأتي اختيار ماريسكا نظراً لمعرفته العميقة بنظام مانشستر سيتي، وسبق له العمل كمساعد لغوارديولا قبل انتقاله للتدريب في ليستر سيتي ثم تشيلسي.
