من مانشستر إلى مدريد.. غوارديولا يقترب من الريال

2025-12-29 01:07:44
خبرني - ذكرت تقارير صحافية إنجليزية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، مرشح لتدريب ريال مدريد.

قالت صحيفة ديلي ميل: "إدارة ريال مدريد بقيادة بيريز تضع غوارديولا على رأس المرشحين لقيادة "الملكي" خلفاً لتشابي ألونسو".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر صحافية مطلعة لشبكة ذا أثلتيك، أن إدارة نادي مانشستر سيتي بدأت بالفعل التخطيط لمرحلة ما بعد بيب غوارديولا، وبرز اسم الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني الحالي لتشيلسي، كأحد أبرز المرشحين لتولي المهمة في حال قرر المدرب الكاتالوني مغادرة "الاتحاد" بنهاية الموسم الجاري.

وتشير المصادر إلى وجود توقعات متزايدة داخل الوسط الرياضي بأن هذا الموسم سيكون الأخير لغوارديولا مع السيتي، رغم أن القرار النهائي لن يُتخذ إلا مع اقتراب نهاية الحملة الحالية.

ويأتي اختيار ماريسكا نظراً لمعرفته العميقة بنظام مانشستر سيتي، وسبق له العمل كمساعد لغوارديولا قبل انتقاله للتدريب في ليستر سيتي ثم تشيلسي.

