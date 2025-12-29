كوناتي خارج حسابات ريال مدريد.. والسبب!
خبرني - أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ريال مدريد استبعد بشكل نهائي فكرة التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، وذلك بسبب "الموسم الكارثي" الذي يقدمه مع ليفربول وكثرة أخطائه الفردية التي تسببت في أهداف ضد فريقه.
ورغم أن عقد اللاعب ينتهي قريباً، إلا أن تراجعه البدني والذهني دفع إدارة "الملكي" للبحث عن خيارات أكثر أماناً.
وذكرت الصحيفة الكتالونية أن ريال مدريد يمر بمرحلة إعادة ترتيب لخط دفاعه، خاصة مع الرحيل المنتظر لألابا وتقدم روديغر في السن.
وأشارت "سبورت إلى أن تعثر صفقة كوناتي وصعوبة ضم أوباميكانو بسبب راتبه المرتفع، يبقى مدافع فريق كريستال بالاس مارك غويهي هو الخيار الأبرز، رغم التخوف من ارتفاع سعره بسبب الصراع الإنجليزي عليه.
