كوناتي خارج حسابات ريال مدريد.. والسبب!

خبرني - أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ريال مدريد استبعد بشكل نهائي فكرة التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، وذلك بسبب "الموسم الكارثي" الذي يقدمه مع ليفربول وكثرة أخطائه الفردية التي تسببت في أهداف ضد فريقه.

ورغم أن عقد اللاعب ينتهي قريباً، إلا أن تراجعه البدني والذهني دفع إدارة "الملكي" للبحث عن خيارات أكثر أماناً.

وذكرت الصحيفة الكتالونية أن ريال مدريد يمر بمرحلة إعادة ترتيب لخط دفاعه، خاصة مع الرحيل المنتظر لألابا وتقدم روديغر في السن.

وأشارت "سبورت إلى أن تعثر صفقة كوناتي وصعوبة ضم أوباميكانو بسبب راتبه المرتفع، يبقى مدافع فريق كريستال بالاس مارك غويهي هو الخيار الأبرز، رغم التخوف من ارتفاع سعره بسبب الصراع الإنجليزي عليه.