الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري
خبرني - حذّر زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي الأحد من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون "هدفا عسكريا"، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.
وقال الحوثي في بيان إن الحوثيين يعتبرون "أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكريًا لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة".
وباتت إسرائيل الجمعة أول دولة تعترف بأرض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991.
وحذر الحوثي من أن هذه الخطوة تحمل عواقب وخيمة مضيفا أن "العدو الإسرائيلي (...) يسعى إلى أن يجعل من إقليم أرض الصومال موطئ قدم له لأنشطة عدائية ضد الصومال والبلدان الإفريقية واليمن والبلدان العربية وبما يهدد أمن البحر الأحمر وخليج عدن".
وتسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي، وهي تحظى بموقع استراتيجي على خليج عدن.
