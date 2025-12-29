الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري

خبرني - حذّر زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي الأحد من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون "هدفا عسكريا"، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي في بيان إن الحوثيين يعتبرون "أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكريًا لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة".

وباتت إسرائيل الجمعة أول دولة تعترف بأرض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991.

وحذر الحوثي من أن هذه الخطوة تحمل عواقب وخيمة مضيفا أن "العدو الإسرائيلي (...) يسعى إلى أن يجعل من إقليم أرض الصومال موطئ قدم له لأنشطة عدائية ضد الصومال والبلدان الإفريقية واليمن والبلدان العربية وبما يهدد أمن البحر الأحمر وخليج عدن".

وتسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي، وهي تحظى بموقع استراتيجي على خليج عدن.