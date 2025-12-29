  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
1864طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

2025-12-29 01:07:27
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 1864طنا فيما بلغت كمية الفواكه 503 أطنان، والورقيات 234 طنا.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا والبصل الناشف 15و30 قرشا والبطاطا 15و 30 قرشا والبندورة 7و 15قرشا، والجزر 35 و50 قرشا، والخيار 30 و50 قرشا، والزهرة 15و30 قرشا، والليمون 40 و90 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.

