إدارة السير تدعو مستخدمي الطرق لتوخي الحيطة والحذر بسبب الضباب

عمان 29 كانون الأول (بترا) - دعت إدارة السير مستخدمي الطرق في مختلف مناطق المملكة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، نتيجة تشكل الضباب في عدد من المواقع، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.وأكدت الإدارة ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام الأضواء المناسبة أثناء القيادة، إضافة إلى الحذر من تجمعات المياه على بعض الطرق، تفادياً لوقوع الحوادث.كما دعت السائقين إلى متابعة الإرشادات والتعليمات الصادرة عن مديرية الأمن العام، والتواصل مع رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.