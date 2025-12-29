إدارة السير تدعو مستخدمي الطرق لتوخي الحيطة والحذر بسبب الضباب

403
إدارة السير تدعو مستخدمي الطرق لتوخي الحيطة والحذر بسبب الضباب
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 29 كانون الأول (بترا) - دعت إدارة السير مستخدمي الطرق في مختلف مناطق المملكة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، نتيجة تشكل الضباب في عدد من المواقع، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وأكدت الإدارة ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام الأضواء المناسبة أثناء القيادة، إضافة إلى الحذر من تجمعات المياه على بعض الطرق، تفادياً لوقوع الحوادث.
كما دعت السائقين إلى متابعة الإرشادات والتعليمات الصادرة عن مديرية الأمن العام، والتواصل مع رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.
