آدِلشو جودارد تقدّم الإستشارة لبنك قطر الوطني بخصوص عملية إعادة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي
(MENAFN- Gambit Communications HQ) الدوحة، قطر، 24 ديسمبر 2025: كشفت آدِلشو جودارد، شركة المحاماة العالمية، عن تقديم الإستشارة لبنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) QNB، أضخم مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بشأن إعادة التمويل الناجحة لتسهيل قرضٍ لأجلٍ غير مضمونٍ من الدرجة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.
وأشرف على تنظيم هذا التسهيل الائتماني، الذي استقطب إقبالاً قوياً من مؤسسات مالية عالمية وإقليمية، تحالف من كبار المقرضين الدوليين والإقليميين، يضمّ بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered Bank) وإتش إس بي سي (HSBC) وميزوهو (Mizuho) وإس إم بي سي (SMBC) وجيه بي مورغان (J.P. Morgan) وباركليز (Barclays) وبنك أوف أميركا (Bank of America). وتدعم عملية إعادة التمويل استراتيجية التمويل التي يتّبعها بنك قطر الوطني حالياً، وتشكّل دليلاً على ثقة المقرضين العالميين بالقطاع المصرفي القطري.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال روبن هيكمان، رئيس منطقة الشرق الأوسط في آدِلشو جودارد: "يسعدنا أننا دعمنا بنك قطر الوطني في صفقة بهذا الحجم والأهمية. ويؤكّد مستوى المشاركة من كبرى البنوك الدولية المكانة القوية التي يتمتع بها بنك قطر الوطني في السوق، والجاذبية المستمرة للقطاع المالي القطري. وقد تشرّف فريقنا بالتعاون مع بنك قطر الوطني في إنجاز عملية إعادة التمويل هذه بنجاح".
وترأس الشريك روبن هيكمان فريق آدِلشو جودارد الذي قدّم الإستشارة حول هذه العملية، والذي ضمّ أيضاً آلان ماكريتشي، المستشار القانوني، ووليام ميهيغان، المحامي المساعد ومحمد رشيد، المساعد القانوني.
وتعزّز هذه العملية مكانة آدِلشو جودارد بوصفها مستشاراً موثوقاً في تنفيذ التكليفات المصرفية والتمويلية البارزة في دولة قطر وعلى امتداد دول مجلس التعاون الخليجي.
