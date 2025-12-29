403
هواوي Mate XT باللون الأبيض يصل إلى الإمارات مع فتح باب الطلب المسبق
(MENAFN- Ogilvy) في خطوة جديدة تعزز مكانتها الريادية، أعلنت هواوي عن إطلاق إصدار أبيض جديد من هاتفها الرائد HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN، أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم، وذلك عقب النجاح غير المسبوق الذي حققه عند إطلاقه. ويأتي الإصدار الجديد بتصميم يجمع بين فخامة الجلد النباتي الأبيض ولمسات ذهبية مميزة، ليقدّم حضوراً بصرياً أكثر جرأة وأناقة.
ومن المقرر أن تبدأ الطلبات المسبقة على النسخة البيضاء بسعة تخزين 1 تيرابايت اعتباراً من 29 ديسمبر عبر الموقع الرسمي لهواوي، بسعر 9,999 درهماً إماراتياً بدلاً من 12,999 درهماً، مع هدية لوحة مفاتيح قابلة للطي بقيمة 499 درهماً إماراتياً.
رغم احتوائه على ثلاث شاشات، يُعد HUAWEI Mate XT أنحف هاتف ثلاثي الطي في العالم، بسماكة لا تتجاوز 3.6 ملم عند فتحه بالكامل، وهو إنجاز لا يزال بلا منافس في الصناعة.
لغة التصميم تنتمي بوضوح إلى فلسفة HUAWEI ULTIMATE DESIGN حيث تعود وحدة الكاميرا الأيقونية بتصميم Star Diamond، مع تقنية القطع الجيبي (Sinusoidal Cutting) المطوّرة، لتمنح خطوطًا أكثر حدّة وحضورًا ثلاثي الأبعاد يعكس حرفية استثنائية. كما تتميز كل وحدة كاميرا بمنحنيات Eonic Curves الفريدة، المصنوعة عبر 22 يومًا و78 عملية تصنيع دقيقة، ما يضمن أن كل جهاز Mate XT هو قطعة فريدة بحد ذاته.
أما الواجهة الخلفية، فهي مكسوّة بجلد فاخر فائق النحافة بسماكة 0.47 ملم، مصنوع من ألياف مستخدمة في الصناعات الجوية، تجمع بين الخفة الفائقة والمتانة العالية. ومع إصدار اللون الأبيض، يقدّم Mate XT مظهرًا جريئًا ونقيًا في آنٍ واحد، فاخرًا ومعاصرًا—تجسيد مثالي لموضة التكنولوجيا الحديثة.
في قلب Mate XT تأتي شاشة HUAWEI X-True™ بقياس 10.2 بوصة، وهي الأكبر على الإطلاق في هاتف ذكي. شاشة غامرة بدقة3K تقدّم وضوحًا فائقًا، وألوانًا دقيقة، وتباينًا عميقًا مع توازن مثالي بين الظلال والإضاءة.
ويتيح التصميم الثلاثي الطي ثلاثة أوضاع استخدام:
•الشاشة الواحدة (6.4 بوصة) للمهام اليومية
•الشاشتان (7.9 بوصة) للإنتاجية والقراءة
•الشاشات الثلاث (10.2 بوصة) لتجربة غامرة بحجم جهاز لوحي
ومع نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 92%، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة، ومعدل تحديث 120 هرتز LTPO متكيف، يقدّم Mate XT تجربة مشاهدة سينمائية، سلسة وذكية مهما كانت طريقة طيّه.
كاميرا Ultra Aperture XMAGE: دقة بلا تنازلات
يُعد HUAWEI Mate XT أول هاتف قابل للطي مزوّد بفتحة عدسة فيزيائية متغيرة من 10 مستويات، تتراوح بين f/1.4 و f/4.0. ويتم التحكم بها عبر محرك مغناطيسي حلقي، مع بنية مكوّنة من 6 شفرات و18 ضلعًا، ما يمنح تحكمًا غير مسبوق في العمق والإضاءة والحركة.
ومع عدسة بيريسكوبية للتقريب البصري 5.5x، وكاميرا واسعة، وتقنية Ultra Speed Snapshot، يحوّل نظام XMAGE هاتف Mate XT إلى أداة تصوير احترافية قادرة على التقاط كل شيء من المناظر البعيدة إلى اللحظات السريعة بوضوح استثنائي.
هندسة هاتف ثلاثي الطي تتطلب أكثر من الابتكار إنها تتطلب الكمال. ويأتي نظام المفصلات المتقدمة عالية الدقة في Mate XT ليكون الأرفع والأكثر تعقيدًا على الإطلاق في هاتف ذكي.
صُنع النظام باستخدام مكونات أساسية بنسبة 100% من فولاذ فائق القوة بصلابة 1900 ميغاباسكال، ما ساهم في تقليل السماكة الإجمالية بنسبة 23%، مع الحفاظ على التوازن والمتانة وسلاسة الحركة. والنتيجة تجربة طي سلسة، مستقرة، ومصمّمة للاستخدام اليومي طويل الأمد.
رغم نحافته الفائقة، يضم Mate XT بطارية سيليكون أنود بسعة 5600 مللي أمبير، وبسماكة لا تتجاوز 1.9 ملم وهي الأرفع في فئتها من حيث السعة الكبيرة.
ويدعم:
•الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط (سلكي)
•الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط
•الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 واط
ما يضمن أداءً يدوم طوال اليوم عبر جميع أوضاع الشاشات، دون أي تنازلات.
إن HUAWEI Mate XT أكثر من مجرد هاتف ذكي. إنه هاتف، وجهاز لوحي، ومنصة إنتاجية متكاملة في جهاز واحد أنيق. ومع وصول الإصدار الأبيض الجديد، تتطور عائلة Mate XT ليس فقط على المستوى التقني، بل أيضًا على المستوى الجمالي، لتؤكد مكانتها كـ الرمز الأسمى للابتكار في عالم الهواتف القابلة للطي والتصميم الفاخر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
