حادث قطار في المكسيك يخلف قتلى وعشرات الجرحى
(MENAFN) لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم، وأصيب 98 آخرون، إثر حادث قطار وقع يوم الأحد في ولاية واخاكا جنوب المكسيك، حيث كان القطار يقل نحو 250 شخصًا، بحسب ما أفادت التقارير الرسمية.
وأوضحت الجهات المشغلة للخط في بيان أن «القاطرة الرئيسية للقطار خرجت عن مسارها»، ما أدى إلى وقوع الحادث وتداعياته الخطيرة.
وكان قد أُعلن في حصيلة أولية عن إصابة 20 شخصًا، قبل أن يتم تحديث الأرقام لاحقًا، إذ أشير في بيان لاحق إلى أن «98 شخصا أصيبواً... وللأسف، فقد 13 شخصاً حياتهم».
وفي أعقاب الحادث، طلبت الرئيسة المكسيكية من وزير مختص ومسؤولين آخرين التوجه إلى موقع الحادث، وتقديم الدعم اللازم لعائلات الضحايا والمصابين، وفقًا لما ورد في التقارير.
ويُعرف القطار باسم «ممر برزخ تيهوانتيبيك بين المحيطين»، ويتكوّن من قاطرتين وأربع عربات مخصصة للركاب، ويربط بين خليج المكسيك والمحيط الهادئ، ويُستخدم عادة لأغراض الشحن ونقل المسافرين.
