الاعتراف الإسرائيلي بـجمهورية أرض الصومال يؤدي إلى توسيع دائرة أهداف حركة الشباب الإرهابية
(MENAFN) أدى الاعتراف الإسرائيلي بـ«جمهورية أرض الصومال» إلى توسيع دائرة الأهداف التي تعلنها حركة «الشباب» الإرهابية، بعدما تحدثت عن استعدادها لخوض «حرب تل أبيب في هرجيسكا»، ما أثار تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة وإمكانية حدوث تقاطعات، ولو نظريًا، مع حكومة مقديشو.
ويرى مختصون، وفقًا لتقارير، أن هذه الخطوة «سوف تعطي ذرائع لـ(الشباب) عبر إعادة النشاط واكتساب بيئة حاضنة ومتطوعين جُدد»، في وقت استبعدوا فيه بشكل قاطع أي احتمال لـ«تعاون بين الحركة الإرهابية والحكومة الصومالية»، مؤكدين التباين الجذري في الأهداف والمواقف.
في المقابل، يواصل الجيش الصومالي منذ أكثر من عام عملياته العسكرية ضد عناصر «الشباب»، وتمكن خلال الأشهر الماضية من استعادة السيطرة على عدد من المناطق التي كانت خاضعة للحركة، لا سيما في وسط البلاد. وتؤكد الجهات الرسمية أن «العمليات ضد الإرهابيين سوف تستمر حتى يتم القضاء عليهم بشكل كامل في جميع محافظات البلاد».
وبحسب تقييمات عسكرية، فإن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» من شأنه توسيع نطاق تحركات «الشباب»، إذ إن هذه التنظيمات، وإن لم تضع إسرائيل ضمن أهدافها الأولى تقليديًا، ترى في أي وجود إسرائيلي، سواء عبر «اعتراف» أو علاقات اقتصادية، عامل جذب يُستثمر في تعبئة الأنصار واستقطاب عناصر جديدة. وعلى هذا الأساس، تعلن الحركة نيتها توسيع أنشطتها ضد إسرائيل، في محاولة لإعادة تنشيط خطابها وتوسيع قاعدتها الداعمة.
