الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية لتحذير القوى الخارجية

MENAFN - Al-Bayan) يجري الجيش الصيني اليوم الاثنين مناورات عسكرية مشتركة حول تايوان، في خطوة وصفها بأنها "تحذير صارم" ضد قوى الانفصال و"التدخل الخارجي".

وتأتي هذه المناورات بعد أن أعربت بكين عن غضبها إزاء تصريح لرئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، بأن جيش بلادها قد يتدخل إذا قامت الصين باتخاذ إجراء ضد تايوان، وهي الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي يقول ثاني أكبر اقتصاد في العالم إنها يجب أن تخضع لحكمه. لكن الجيش الصيني لم يذكر اليابان في بيانه صباح الاثنين.

ويشار إلى الحكم في الصين وتايوان منفصل منذ عام 1949، عندما أوصلت حرب أهلية الحزب الشيوعي إلى السلطة في بكين، وفرت قوات الحزب القومي المهزومة إلى تايوان. ومنذ ذلك الحين، تعمل تايوان بحكومة خاصة بها، على الرغم من أن حكومة البر الرئيسي تطالب بها كإقليم سيادي.

وقال الكولونيل بحري شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، إن المناورات التي تحمل اسم الكود "مهمة العدالة 2025" تجرى في مضيق تايوان ومناطق تقع إلى الشمال والجنوب الغربي والجنوب الشرقي والشرق من الجزيرة.

وأضاف شي أن الأنشطة ستتركز على دوريات الاستعداد القتالي البحري والجوي، و"السيطرة المشتركة على التفوق الشامل"، وفرض حصار على الموانئ الرئيسية، والردع خارج سلسلة الجزر.

وقالت القيادة في بيان نشر على منصة "وي تشات": "إنه تحذير صارم ضد قوى 'استقلال تايوان' الانفصالية، وهو إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية".

كما فرضت بكين الأسبوع الماضي عقوبات على 20 شركة أمريكية مرتبطة بالدفاع و10 مسؤولين تنفيذيين، بعد أسبوع من إعلان واشنطن عن مبيعات أسلحة واسعة النطاق لتايوان بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار. وفي حال وافق الكونغرس الأمريكي عليها، فستكون هذه أكبر حزمة أسلحة أمريكية على الإطلاق للإقليم ذي الحكم الذاتي.