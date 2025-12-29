هبوط أسعار الذهب والفضة بعد تهدئة التوترات الجيوسياسية

MENAFN - Al-Bayan) تراجعت أسعار المعادن الثمينة اليوم الاثنين، ⁠حيث انخفضت الفضة بعد أن تجاوزت 80 دولارا للأونصة في وقت ‌سابق من اليوم وشهد الذهب هبوطا من مستويات قياسية مرتفعة، مع جني المستثمرين للأرباح وانخفاض الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لتراجع التوترات الجيوسياسية.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4512.74 دولارا للأونصة بحلول الساعة 02.42 بتوقيت ⁠جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولارا يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4 بالمئة إلى 4536.40 دولارا للأونصة.

وهبط سعر الفضة في ⁠المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 78.12 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال تيم ووترر ​كبير محللي السوق في شركة (كيه.سي.إم تريد) "​أدى مزيج من عمليات جني ​الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين ترامب وزيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل إلى ‌تراجع الذهب والفضة".

وكان الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب ⁠قد أعلن أمس الأحد أنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يقتربان كثيرا، وربما يكونان قريبين جدا" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وحققت الفضة مكاسب بنسبة 181 بالمئة ​منذ بداية العام، ​متفوقة على الذهب، مدفوعة بتصنيفها ضمن قائمة المعادن الأمريكية الحرجة ومحدودية المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وشهد الذهب أيضا ارتفاعا ملحوظا ‍في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 72 بالمئة حتى الآن مسجلا العديد من المستويات القياسية.

وساهمت مجموعة من العوامل في ارتفاع الذهب، بما يشمل التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية مع ابتعاد المستثمرين عن الأوراق ‍المالية الأمريكية والدولار، وارتفاع الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2441.20 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى ‍1771.99 دولارا ⁠للأونصة.