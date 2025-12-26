أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الأول (بترا)- سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض معدلات الفائدة الأميركية مجددًا العام المقبل، فيما حققت أسعار البلاتين والبلاديوم مكاسب ملحوظة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4502.75 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيًا جديدًا عند 4530.60 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 0.7 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولار للأوقية، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).

وفي سوق الفضة، قفزت الأسعار في المعاملات الفورية بنسبة 3.4 بالمئة إلى 74.35 دولار للأوقية، قبل أن تسجّل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75.14 دولار.

في المقابل، حام الدولار قرب أدنى مستوى له في شهرين، الذي سجّله يوم الأربعاء، ما قدّم دعمًا إضافيًا للمعادن النفيسة.

وسجّل الذهب أداءً قويًا خلال عام 2025، مرتفعًا بنحو 72 بالمئة، مع تحطيمه مستويات قياسية متتالية.

ويأتي هذا الأداء مدعومًا بخفض معدلات الفائدة الأميركية وتوقعات المزيد من التيسير النقدي من جانب الفدرالي الأميركي، إضافة إلى الغموض الجيوسياسي، والطلب القوي من البنوك المركزية في إطار مساعي الدول لتقليص استثماراتها في الأوراق المالية الأميركية والدولار، فضلًا عن ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة.

أما الفضة، فقد قفزت بنحو 158 بالمئة منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب، ومدفوعة بنقص المخزونات، وإدراجها على القائمة الأميركية للمعادن الحرجة، إلى جانب الطلب الصناعي القوي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 2413.62 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 4.4 بالمئة إلى 1757.25 دولار للأوقية.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق

26/12/2025 09:45:38





