  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
في عيد الميلاد.. ترمب يعلن ضرب داعش في نيجيريا ردا على قتل المسيحيين

في عيد الميلاد.. ترمب يعلن ضرب داعش في نيجيريا ردا على قتل المسيحيين

2025-12-26 02:04:41
(MENAFN- Khaberni)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفيذ عدة ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال غرب نيجيريا، قائلا إن بلاده ستشن مزيدا من الضربات إن لم يتوقف التنظيم عن "قتل المسيحيين" هناك.

وقال ترمب على منصته تروث سوشال "سبق وأن حذرت هؤلاء الإرهابيين من أنهم سيدفعون ثمنا باهظا إن لم يتوقفوا عن قتل المسيحيين، وقد دفعوا ثمنا الليلة"، مضيفا أن "وزارة الحرب نفذت العديد من الضربات الدقيقة" يوم عيد الميلاد.

وأعلنت القيادة الأميركية في إفريقيا في منشور على منصة إكس أنها شنت غارة "بناء على طلب السلطات النيجيرية في ولاية سوكوتو أسفرت عن مقتل عدد من إرهابيي تنظيم داعش.

وأشاد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عبر منصة أكس بجاهزية وزارته للتحرك في نيجيريا، معربا عن امتنانه "لدعم الحكومة النيجيرية وتعاونها".

وأكدت وزارة الخارجية النيجيرية تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية دقيقة ضد "أهداف إرهابية".

وقالت في بيان أصدرته فجر الجمعة "تواصل السلطات النيجيرية انخراطها في تعاون أمني منظم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة التهديد المستمر للإرهاب والتطرف العنيف".

وأضاف البيان أن هذا أدى إلى "ضربات جوية دقيقة استهدفت أهدافا إرهابية في شمال غرب نيجيريا".

وتعد هذه الضربات الأميركية في نيجيريا الأولى من نوعها في عهد ترمب، وتأتي بعد انتقاده لهذا البلد بشكل غير متوقع في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، معتبرا أن المسيحيين هناك يواجهون "تهديدا وجوديا" يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".

MENAFN26122025000151011027ID1110526000

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث