في عيد الميلاد.. ترمب يعلن ضرب داعش في نيجيريا ردا على قتل المسيحيين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفيذ عدة ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال غرب نيجيريا، قائلا إن بلاده ستشن مزيدا من الضربات إن لم يتوقف التنظيم عن "قتل المسيحيين" هناك.
وقال ترمب على منصته تروث سوشال "سبق وأن حذرت هؤلاء الإرهابيين من أنهم سيدفعون ثمنا باهظا إن لم يتوقفوا عن قتل المسيحيين، وقد دفعوا ثمنا الليلة"، مضيفا أن "وزارة الحرب نفذت العديد من الضربات الدقيقة" يوم عيد الميلاد.
وأعلنت القيادة الأميركية في إفريقيا في منشور على منصة إكس أنها شنت غارة "بناء على طلب السلطات النيجيرية في ولاية سوكوتو أسفرت عن مقتل عدد من إرهابيي تنظيم داعش.
وأشاد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عبر منصة أكس بجاهزية وزارته للتحرك في نيجيريا، معربا عن امتنانه "لدعم الحكومة النيجيرية وتعاونها".
وأكدت وزارة الخارجية النيجيرية تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية دقيقة ضد "أهداف إرهابية".
وقالت في بيان أصدرته فجر الجمعة "تواصل السلطات النيجيرية انخراطها في تعاون أمني منظم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة التهديد المستمر للإرهاب والتطرف العنيف".
وأضاف البيان أن هذا أدى إلى "ضربات جوية دقيقة استهدفت أهدافا إرهابية في شمال غرب نيجيريا".
وتعد هذه الضربات الأميركية في نيجيريا الأولى من نوعها في عهد ترمب، وتأتي بعد انتقاده لهذا البلد بشكل غير متوقع في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، معتبرا أن المسيحيين هناك يواجهون "تهديدا وجوديا" يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment