هل يلتقي الشرع ونتانياهو لتوقيع اتفاق أمني؟

هل يلتقي الشرع ونتانياهو لتوقيع اتفاق أمني؟
خبرني - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر سوري مقرّب من الرئيس أحمد الشرع، بأن المحادثات بين إسرائيل وسورية، حول اتفاق أمني أحرزت تقدماً كبيراً في الأسابيع الأخيرة، مع احتمال التوقيع عليه قريباً.
وقال المصدر لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إن "هذا الاختراق الأخير يعزى إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب"، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يتم توقيع الاتفاق، الذي سيتضمن ملحقاً دبلوماسياً، خلال اجتماع سوري إسرائيلي رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية في المستقبل القريب.
وأفاد المصدر السوري أنه "لا يستبعد إمكانية توقيعه في اجتماع بين الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".
يذكر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قال الشهر الماضي إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سورية وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة، ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام".
وترفض إسرائيل مطلب سورية بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط التي سيطر عليها الجيش في سورية، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وتقول مصادر إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سينسحب من بعض النقاط التسع التي يسيطر عليها حاليا في الأراضي السورية، فقط مقابل "اتفاق سلام كامل" مع سورية، وليس اتفاقاً أمنياً، وفق قناة "آي 24 نيوز".
