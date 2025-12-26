هل يلتقي الشرع ونتانياهو لتوقيع اتفاق أمني؟

خبرني - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر سوري مقرّب من الرئيس أحمد الشرع، بأن المحادثات بين إسرائيل وسورية، حول اتفاق أمني أحرزت تقدماً كبيراً في الأسابيع الأخيرة، مع احتمال التوقيع عليه قريباً.

وقال المصدر لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إن "هذا الاختراق الأخير يعزى إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب"، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يتم توقيع الاتفاق، الذي سيتضمن ملحقاً دبلوماسياً، خلال اجتماع سوري إسرائيلي رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية في المستقبل القريب.

وأفاد المصدر السوري أنه "لا يستبعد إمكانية توقيعه في اجتماع بين الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".



يذكر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قال الشهر الماضي إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سورية وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة، ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام".

وترفض إسرائيل مطلب سورية بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط التي سيطر عليها الجيش في سورية، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وتقول مصادر إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سينسحب من بعض النقاط التسع التي يسيطر عليها حاليا في الأراضي السورية، فقط مقابل "اتفاق سلام كامل" مع سورية، وليس اتفاقاً أمنياً، وفق قناة "آي 24 نيوز".