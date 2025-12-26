مباريات الأسبوع الأخير من بطولة الدرع تنطلق السبت

مباريات الأسبوع الأخير من بطولة الدرع تنطلق السبت
خبرني - تفتتح السبت مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من منافسات بطولة درع الاتحاد لكرة القدم.
ويلتقي السبت الرمثا مع الحسين عند الرابعة مساءً على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، تليه مواجهة الأهلي مع السرحان عند السابعة مساءً على ذات الملعب.
وتتواصل المباريات الأحد، حيث يلتقي البقعة مع الجزيرة عند الرابعة مساءً على ستاد الأمير محمد، ثم يواجه شباب الأردن نظيره السلط عند السابعة مساءً على الملعب ذاته، ويلاقي الفيصلي نظيره الوحدات عند السابعة مساءً على ستاد عمان الدولي.
وينتظر فريق الفيصلي تتويجه بلقب البطولة بعد أن ابتعد بصدارة الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه، ليحسم اللقب للمرة العاشرة في تاريخه.
وأقيمت بطولة درع الاتحاد بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتوج باللقب الفريق الذي حقق أعلى عدد من النقاط، ليتأهل للمشاركة في بطولة كأس السوبر للموسم المقبل.
