مباريات الأسبوع الأخير من بطولة الدرع تنطلق السبت

2025-12-26 02:04:36
خبرني - تفتتح السبت مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من منافسات بطولة درع الاتحاد لكرة القدم.

ويلتقي السبت الرمثا مع الحسين عند الرابعة مساءً على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، تليه مواجهة الأهلي مع السرحان عند السابعة مساءً على ذات الملعب.

وتتواصل المباريات الأحد، حيث يلتقي البقعة مع الجزيرة عند الرابعة مساءً على ستاد الأمير محمد، ثم يواجه شباب الأردن نظيره السلط عند السابعة مساءً على الملعب ذاته، ويلاقي الفيصلي نظيره الوحدات عند السابعة مساءً على ستاد عمان الدولي.

وينتظر فريق الفيصلي تتويجه بلقب البطولة بعد أن ابتعد بصدارة الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه، ليحسم اللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

وأقيمت بطولة درع الاتحاد بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتوج باللقب الفريق الذي حقق أعلى عدد من النقاط، ليتأهل للمشاركة في بطولة كأس السوبر للموسم المقبل.

