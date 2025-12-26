الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي جديد عالميا

403
الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي جديد عالميا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قفزت أسعار الذهب والفضة وسجلت مستويات قياسية جديدة الجمعة مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية مجددا العام المقبل، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار البلاتين والبلاديوم هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4502.75 دولار للأوقية (الأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4530.60 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.7% إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولارا للأوقية.
وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.4% إلى 74.35 دولارا للأوقية، قبل أن تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75.14 دولار.
وحوم الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين الذي سجله الأربعاء.
وسجل الذهب أداء مبهرا في عام 2025 إذ صعد 72% حتى الآن وحطم المستويات القياسية لأسعاره واحدا تلو الآخر.
