  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي جديد عالميا

الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي جديد عالميا

2025-12-26 02:03:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قفزت أسعار الذهب والفضة وسجلت مستويات قياسية جديدة الجمعة مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية مجددا العام المقبل، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار البلاتين والبلاديوم هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4502.75 دولار للأوقية (الأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4530.60 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.7% إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولارا للأوقية.
وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.4% إلى 74.35 دولارا للأوقية، قبل أن تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75.14 دولار.
وحوم الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين الذي سجله الأربعاء.
وسجل الذهب أداء مبهرا في عام 2025 إذ صعد 72% حتى الآن وحطم المستويات القياسية لأسعاره واحدا تلو الآخر.

MENAFN26122025000208011052ID1110525977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث