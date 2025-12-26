  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مطالب بزيادة مخصصات مشاريع الحصاد المائي في عجلون

مطالب بزيادة مخصصات مشاريع الحصاد المائي في عجلون

2025-12-26 02:03:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتجدد المطالبات في محافظة عجلون للجهات المعنية من أجل تعزيز مشاريع الحصاد المائي، كونه أحد الحلول لمواجهة شح المياه وتعزيز الأمن المائي والزراعي في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
وأكد عدد من أبناء المحافظة والمزارعين أهمية زيادة مخصصات مثل هذه المشاريع التي تسهم في تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وتقليل الفاقد، خصوصًا في المحافظات ذات الطبيعة الجغرافية والمناخية الملائمة مثل عجلون.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن المديرية نفذت خلال العام الحالي 210 آبار للحصاد المائي في مختلف مناطق المحافظة، إلى جانب الاستمرار في برامج التوعية والإرشاد الزراعي التي تركز على أهمية إنشاء البرك الترابية والخزانات ودورها في توفير مصادر مياه داعمة للري خلال الصيف.
وأضاف العدوان أن وزارة الزراعة تنفذ مشاريع حصاد مائي بأشكال متعددة، من بينها تقديم منح لإنشاء خزانات داخل المزارع تخدم أكثر من مستفيد، لافتًا إلى أن الأمطار الأخيرة أسهمت بشكل واضح في تحسين واقع المزروعات الشتوية والموسمية، إضافة إلى إنعاش المراعي الطبيعية.
وأشار إلى أن الطبيعة الجغرافية والمناخية لمحافظة عجلون توفر فرصة مثالية لاستغلال مياه الأمطار، ما ينعكس إيجابًا على إنتاجية المزارع ويقلل الاعتماد على مصادر المياه مرتفعة الكلفة، مؤكدًا أن تطبيق تقنيات الحصاد المائي أصبح ضرورة ملحّة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأشار مدير زراعة كفرنجة الدكتور محمد شفيق المومني إلى أن لواء كفرنجة يُعد من المناطق الواعدة في مجال الحصاد المائي نظرًا لطبيعته الجغرافية وتنوعه المناخي، ما يتيح فرصًا كبيرة للاستفادة من مياه الأمطار في دعم الزراعة وتقليل الضغط على مصادر المياه التقليدية.
وأوضح المومني أن المديرية تعمل على تشجيع المزارعين على تبني تقنيات الحصاد المائي سواء من خلال إنشاء البرك الترابية أو الخزانات، إلى جانب تنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية إدارة المياه بكفاءة والحد من فاقد مياه الأمطار.
وبيّن رئيس اتحاد المزارعين في عجلون المحامي منيب الصمادي أهمية استغلال أسطح المنازل والمؤسسات العامة والخاصة لتجميع مياه الأمطار، إلى جانب دعم إنشاء الخزانات والبرك الترابية، معتبرًا أن الاستثمار في هذه الحلول يشكل أساسًا لتعزيز المخزون المائي للاستخدامات الزراعية والمنزلية خلال الصيف ومواسم الجفاف.

MENAFN26122025000208011052ID1110525976

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث