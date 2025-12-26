  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
جامعة الدول العربية تدعو إلى تجنب التصعيد في اليمن

2025-12-26 02:03:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تجنب التصعيد وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني، والتمسك بوحدة البلاد، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكّدًا أن تلك التطورات تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني.
وجدد أبو الغيط، في بيان صادر عن الجامعة العربية، التذكير بالموقف العربي الموحّد بشأن الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، واستمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط دعا الأطراف اليمنية، ولا سيّما المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الالتزام بخفض التصعيد، وعدم المساس بوحدة البلاد، وتجنيب الشعب اليمني المزيد من التداعيات السلبية.
وأوضح أن قضية الجنوب لها أبعاد تاريخية واجتماعية معلومة، يتعين النظر فيها في إطار حوار سياسي شامل بين الأطراف اليمنية بهدف الوصول إلى تسوية مستدامة تعالج جذور الأزمة ومسبباتها، مؤكّدًا أن حل المشكلات لن يتحقق سوى عبر الحوار، وليس بفرض الأمر الواقع أو تهديد وحدة البلاد.
كما رحب أبو الغيط بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الصومالية لضمان عقد أول انتخابات بلدية بالاقتراع المباشر منذ عام 1969، معتبرًا أنها خطوة مهمة وإيجابية تعزز المواطنة والشرعية الدستورية، وتسهم في دعم السلم الأهلي والتنمية، وناشد القوى السياسية الصومالية تغليب منطق الحوار والوفاق الوطني لتخطي التحديات الأمنية والسياسية المختلفة، سواء في مواجهة الإرهاب أو في تعزيز مسار بناء الدولة.
وأشار الأمين العام إلى أن جامعة الدول العربية تتابع باهتمام كبير سير العملية الانتخابية في العاصمة مقديشو، وتعتبرها خطوة مهمة على طريق ترسيخ المشاركة الشعبية وتعزيز مسار الانتقال من النظام الانتخابي غير المباشر إلى نظام الاقتراع العام المباشر ((شخص واحد، صوت واحد)) وفق ما نصّ عليه الدستور الانتقالي الصومالي.
وأكد استعداد الجامعة العربية لتقديم كل ما يلزم من مساندة سياسية وفنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الصومالية، واستمرار دعمها للتطلعات المشروعة للشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والازدهار واستعادة دور الدولة الوطنية.
ورحّب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تعدّ الأولى منذ عام 1969، معتبرًا أنها خطوة مفصلية ومهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية والمواطنة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

